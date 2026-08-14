Jawaban tegas: bintang Arsenal tolak Liga Turki

Manajemen Arsenal telah diberitahu oleh kubu Gabriel Martinelli bahwa sayap asal Brasil itu tidak ingin pindah ke klub Turki Galatasaray pada bursa transfer musim panas saat ini.

Surat kabar"The Athletic" menyebutkan pada hari Jumat ini bahwa Arsenal telah menerima tawaran senilai 45 juta euro, atau setara dengan 38,4 juta pound sterling, dari Galatasaray untuk merekrut Martinelli, namun sang pemain tidak menunjukkan minat sama sekali terhadap kesepakatan tersebut.

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Kontrak Martinelli dengan Arsenal berakhir pada tahun 2027, dengan klub memiliki opsi untuk memperpanjangnya hingga 2028, tetapi hingga saat ini belum ada negosiasi terkait perpanjangan kontrak.

Pemain berusia 25 tahun itu tetap menjadi salah satu nama yang tawarannya dapat didengarkan oleh Arsenal, jika nilainya mencapai angka yang menarik, namun ia tidak berusaha untuk meninggalkan klub.

Arsenal pada musim panas ini merekrut sayap asal Yunani Christos Tzolis dari Club Brugge, dan juga menunjukkan minat untuk mendatangkan pemain Brasil Vinicius Junior, sebelum akhirnya sang pemain memperpanjang kontraknya dengan Real Madrid.

Keinginan untuk Menjual

Arsenal memasuki bursa transfer musim panas saat ini dengan kesadaran bahwa penjualan sejumlah pemain akan menjadi hal yang perlu dilakukan untuk mencapai keseimbangan finansial.

Penyerang Leandro Trossard hengkang ke Besiktas dengan nilai 20 juta euro, sementara gelandang Christian Norgaard pindah ke Everton dengan nilai 7 juta pound sterling, namun klub masih memandang perlunya melakukan lebih banyak penjualan sebelum jendela transfer ditutup.

Martinelli bergabung dengan Arsenal dari klub Brasil Ituano pada tahun 2019, dan sejak saat itu telah menjalani 278 pertandingan bersama tim utama, di mana ia mencetak 62 gol.

Selama musim lalu, sayap asal Brasil itu tampil dalam 53 pertandingan di berbagai kompetisi, mencetak 11 gol dan membuat 7 assist, sementara Arsenal meraih gelar Liga Primer Inggris dan mencapai final Liga Champions Eropa.