Namun, kepergian pemain ofensif berusia 24 tahun itu sekali lagi hanya berupa peminjaman. Bayern sebenarnya ingin melepas Zaragoza secara permanen.

Mungkin karena orang setidaknya bertemu dua kali dalam hidup atau kadang bahkan jauh lebih sering, winger lincah itu memilih tidak mengatakan apa pun soal FC Bayern saat diperkenalkan sebagai rekrutan baru Espanyol Barcelona. Namun, diamnya itu justru sangat bermakna. Saat ditanya mengenai masanya di Munchen, ia hanya berkata: "Lebih baik saya tutup mulut."

Karena kekurangan personel, Bayern merekrut Zaragoza dari Granada pada musim dingin 2024 lewat peminjaman yang dipercepat, sebelum ia bergabung secara permanen dengan raksasa Jerman itu pada musim panas dengan biaya transfer 17 juta euro. Di bawah pelatih Thomas Tuchel, Zaragoza setidaknya mencatatkan tujuh penampilan di Bundesliga, sebelum penggantinya, Vincent Kompany, sama sekali tidak memakainya. Setelah itu, ia dipinjamkan ke CA Osasuna dan Celta Vigo di Spanyol serta ke AS Roma.

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Bryan Zaragoza ingin "bertahan selama mungkin"

Hijrah ke Espanyol merupakan keinginan tegas Zaragoza, seperti dikonfirmasi direktur olahraga Monchi. Sang pemain telah melakukan "pengorbanan finansial yang sangat besar" demi mewujudkan transfer tersebut, tegas Monchi.

"Saya rasa saya butuh stabilitas, bertahan beberapa waktu di satu klub, dan saya pikir Espanyol ideal untuk itu. Itulah sebabnya saya datang ke sini: untuk mencoba bertahan selama mungkin," kata Zaragoza, yang dengan demikian mengisyaratkan bahwa pada musim panas mendatang bisa saja terjadi akhir permanen dari kebersamaan dengan FC Bayern yang kurang memuaskan bagi kedua belah pihak.



