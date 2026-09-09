Presiden Barcelona, Joan Laporta, berbicara tentang beberapa isu menjelang laga timnya melawan Feyenoord malam ini, dalam pembuka perjalanan mereka di Liga Champions Eropa.

Stadion Camp Nou menjadi tuan rumah laga Barcelona melawan Feyenoord malam ini, menandai dimulainya perjalanan mereka di Liga Champions Eropa.

Sebelum pertandingan, para petinggi kedua klub bertemu untuk menyantap makan siang direksi yang menjadi tradisi, di mana suasana yang sangat bersahabat mendominasi.

Presiden klub Joan Laporta memimpin delegasi Barcelona ke restoran, sebuah tempat yang biasa digunakan untuk makan siang sebelum laga Liga Champions Eropa. Turut hadir pula wakil presiden Rafa Yuste serta para anggota dewan direksi Josep Ignasi Macia, Miquel Camps, Carles Ayats, dan Jaume Santiveri, di samping seorang perwakilan dari Uni Sepakbola Eropa (UEFA).

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Ketika tiba untuk menyantap makan siang bersama para petinggi klub Feyenoord, yang juga terwakili dengan baik dalam pertemuan ini, presiden Barcelona berbicara panjang lebar tentang berbagai topik.

Liga Champions Eropa adalah target utama Barcelona

Laporta menjelaskan, dalam pernyataan yang dikutip surat kabar "Mundo Deportivo", bahwa Liga Champions Eropa adalah target utama musim ini, dan ia sangat memuji Lamine Yamal, salah satu kandidat peraih Ballon d'Or setelah musim gemilangnya bersama Barcelona dan timnas Spanyol.

Ia berkata: "Target kami adalah memenangkan gelar liga untuk ketiga kalinya secara beruntun, sebuah pencapaian yang luar biasa. Target kami juga adalah memenangkan gelar Piala, sesuatu yang luar biasa. Target kami adalah memenangkan Piala Super untuk menegaskan kelayakan kami di pertengahan musim, dan menunjukkan bahwa kami ada di sini untuk bersaing memperebutkan gelar liga".

Ia melanjutkan: "Dan tentu saja, tahun ini kami berupaya memenangkan Liga Champions Eropa. Jika Anda bertanya kepada saya tentang target utama, maka saya akan menjawab ya, itu adalah Liga Champions.

Ballon d'Or

Tentang Ballon d'Or, Laporta berkata: "Barcelona adalah klub yang unik di dunia, dan nominasi-nominasi yang kami peroleh untuk para pemain, pelatih, dan klub secara keseluruhan adalah bukti terbaik akan hal itu. Kami sangat bangga. Para pemain klub harus berterima kasih kepada Barcelona atas segala yang telah diberikannya kepada mereka".

Ia menambahkan: "Para pemain Barcelona adalah favorit saya. Saya akan sangat senang jika seorang pemain Barcelona yang menang".

Laporta memuji Lamine Yamal

Tentang Yamal, ia berkata: "Ia pemain yang menakjubkan. Ia memiliki bakat yang luar biasa, ia seorang jenius, dan saya rasa nominasinya untuk penghargaan Ballon d'Or sangat layak. Ia memiliki bakat dan kematangan yang luar biasa untuk usianya. Menjadi seorang pemimpin".

Ia melanjutkan: "Saya juga akan mengatakan sesuatu, saya merasa kasihan pada beberapa pemain yang seharusnya juga bisa menjadi pemimpin, seperti Gavi, misalnya, yang memiliki catatan penuh pencapaian. Ini keputusan para pemain dan Hansi Flick, dan saya rasa itu keputusan yang sangat tepat. Saya merasa sedih ketika kita berbicara tentang nominasi dan tidak menemukan Pedri serta Raphinha sebagai kandidat. Saya rasa keduanya juga layak dinominasikan untuk Ballon d'Or; sebab bakat merekalah yang membuat mereka layak dinominasikan".

Kritik Real Madrid terhadap perwasitan

Joan Laporta juga ditanya tentang kritik Real Madrid terhadap perwasitan setelah kekalahannya dari Real Betis, sebuah topik yang ingin dihindari oleh presiden Barcelona demi mencegah kemungkinan kontroversi seputar hal tersebut.

Ia berkata: "Kami sangat sibuk dan bersemangat untuk Barcelona. Kami telah membentuk tim Barcelona yang ideal. Deco melakukan pekerjaan yang luar biasa, bersama Bojan dan seluruh komite olahraga. Deco mengelola tim dengan cemerlang, dan Bojan serta Alejandro bekerja dalam koordinasi penuh dengan Deco dan Hansi Flick".

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Ia menutup dengan nada yang sangat tenang: "Bersama-sama, kami mampu membentuk tim yang kompetitif seperti ini. Yang lebih menggugah semangat kami adalah Barcelona. Adapun mengenai apa yang dilakukan tim-tim lain, selama mereka tidak melampaui batas rasa hormat dan keharmonisan institusional yang harus dijaga, maka kami berada dalam posisi ini. Biarkan tim-tim lain melakukan apa yang mereka anggap pantas. Kami menghormati hal itu selama tidak ada pelanggaran yang nyata terhadap apa yang wajar dalam hubungan antarklub".