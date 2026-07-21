Berbagai laporan media mengungkap kebenaran seputar kembalinya gelandang asal Brasil, Fabinho, ke dalam rencana klub Al Ittihad pada musim mendatang, di bawah kepemimpinan pelatih anyar asal Jerman, Jens Wieffing.

Kontrak Fabinho bersama Al Ittihad berakhir seiring berakhirnya musim lalu, tanpa adanya tawaran dari klub Arab Saudi tersebut untuk memperpanjang kontraknya, sehingga seluruh spekulasi mengarah pada kepergiannya secara permanen.

Namun, dalam beberapa jam terakhir muncul sejumlah laporan baru mengenai kemungkinan kembalinya Fabinho ke dalam rencana "Sang Macan", melalui pengajuan tawaran untuk memperpanjang kontraknya.

Jurnalis tepercaya, Ben Jacobs, menanggapi kabar tersebut lewat sebuah cuitan di akun resminya di situs "X", di mana ia menegaskan bahwa kabar itu sama sekali tidak benar.

Ben Jacobs menulis: "Fabinho masih dalam proses meninggalkan Al Ittihad, meski ada usulan yang berbicara soal kontrak baru. Al Ittihad berfokus pada pemain-pemain yang lebih muda".

Fabinho bergabung ke skuad Al Ittihad pada musim panas 2023 setelah datang dari klub Liverpool, dan turut andil mengantar timnya meraih gelar ganda Liga Roshn serta Piala Pelayan Dua Kota Suci pada dua musim lalu.

Pemain berusia 32 tahun ini telah tampil dalam 111 pertandingan bersama "Sang Dekan" selama tiga tahun terakhir, di mana ia berhasil mencetak 7 gol serta menyumbangkan 9 assist.