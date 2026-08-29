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Jawaban final: Kessié pastikan sikapnya soal kepindahan ke Juventus

Transfers
F. Kessie
Juventus
Serie A
Roma
Côte d’Ivoire
Italia

Serunya Bursa Transfer

Bintang asal Pantai Gading, Franck Kessié, mantan pemain Al Ahli, telah menentukan sikapnya terkait kepindahan ke Juventus pada bursa transfer musim panas yang tengah berlangsung.

Menurut jaringan "Sky Sport Italia", Kessié telah memberi tahu Juventus soal penolakannya untuk bergabung dengan klub tersebut musim panas ini.

Kessié menjadi tersedia untuk dibeli secara gratis, setelah kontraknya bersama Al Ahli berakhir pada Juni lalu.

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Juventus telah menjalin negosiasi dengan perwakilan pemain selama lebih dari sebulan, kedua pihak bahkan menggelar pertemuan langsung di kota Milan pada awal pekan ini.

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Juventus
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Kepindahan Fabio Miretti ke Beşiktaş tampaknya telah membuka jalan bagi kepindahan Kessié ke Juventus, namun demikian, Gianluca Di Marzio, reporter jaringan Sky Sport, mengungkapkan bahwa gelandang veteran tersebut memberi tahu Juventus bahwa kondisi yang tepat untuk merampungkan transfer belum ada.

Surat kabar "La Gazzetta dello Sport" sebelumnya pada awal pekan ini mengabarkan adanya ketertarikan dari pihak Roma juga untuk merekrut Kessié.

Malam ini Juventus akan menjalani laga kandang pertamanya di musim baru Liga Italia, ketika menjamu Parma di Allianz Stadium.

Periode bursa transfer musim panas di Liga Italia berakhir pada 1 September 2026, tepat pukul 20.00 waktu setempat.

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