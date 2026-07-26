Regis Le Bris, pelatih Sunderland, mengirimkan pesan peringatan kepada Xabi Alonso, pelatih Sunderland, terkait keinginannya untuk merekrut pemain Swiss Granit Xhaka, gelandang The Black Cats.

Pemain internasional Swiss itu menjadi elemen penting dalam pencapaian Sunderland yang menempati peringkat ketujuh di Premier League pada musim lalu, turut berkontribusi dalam kelolosan ke Liga Europa, sehingga Le Bris menegaskan bahwa tidak ada ruang bagi kepergian Xhaka dari Sunderland.

Pelatih asal Prancis itu berkata ketika ditanya soal Xhaka dalam pernyataan yang dikutip surat kabar "Daily Mail": "Tidak, topik ini sudah tertutup."

Ia menambahkan: "Dia sudah sangat jelas soal masa depannya. Dia mencintai Sunderland, dan ingin bertahan di sini. Dia ingin membangun masa depannya. Dia seorang kapten yang baik dan hebat."

Surat kabar "Daily Mail" sebelumnya pada bulan ini menyebutkan bahwa Sunderland menolak tawaran dari Chelsea senilai 8 juta pound sterling untuk merekrut Xhaka dan menyebutnya sebagai penghinaan.

Meski pemain berusia 33 tahun itu tertarik dengan gagasan bermain kembali di bawah asuhan Xabi Alonso - setelah periode sukses yang dijalaninya di bawah kepemimpinannya di Bayer Leverkusen - Xhaka menegaskan komitmennya bersama Sunderland setelah pembicaraan dengan klub.