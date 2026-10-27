“Jauh lebih unggul dari yang lain!” Paul Scholes minta Manchester United abaikan peringatan soal “orang gila” dan tunjuk Antonio Conte

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Paul Scholes menilai Antonio Conte sebagai satu-satunya kandidat yang layak menggantikan Michael Carrick di Manchester United. Legenda klub itu bersikeras bahwa pelatih asal Italia yang temperamental tersebut adalah sosok tepat untuk mengguncang skuad yang tengah kesulitan dan membawa mereka kembali bersaing di Liga Primer Inggris.

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Tekanan kian besar di Old Trafford

Masa depan Carrick di United kian tidak pasti setelah awal musim yang buruk. Klub itu terus mencatat hasil mengecewakan, yang berpuncak pada kekalahan telak 3-0 dari Bournemouth di Old Trafford pada Minggu. Hasil tersebut membuat United hanya meraih satu kemenangan dalam delapan pertandingan terakhir mereka di Liga Primer.

Sayangnya bagi Carrick, penampilan buruk di lapangan dibarengi meningkatnya ketegangan di balik layar. Lisandro Martinez dilaporkan menyuarakan kritik terhadap jajaran petinggi klub. Sementara itu, kapten klub Bruno Fernandes secara terbuka mengkritik Carrick dan staf pelatihnya, menyoroti perpecahan serius di ruang ganti.

Scholes tunjuk sosok pengganti ideal

Jika klub akhirnya memutuskan mengganti manajer, Scholes meyakini Conte adalah kandidat ideal. Saat dihadapkan pada daftar kandidat yang mencakup Eddie Howe dan Julian Nagelsmann, legenda United itu tidak ragu menyatakan pilihannya. Berbicara dalam podcast The Good, The Bad and The Football, Scholes mengakui bahwa menunjuk pelatih asal Italia itu akan berisiko, tetapi perlu dilakukan untuk menyelamatkan musim ini.

“Anda harus memilih manajer yang menurut Anda bisa membuat kami kembali menjadi tim yang mampu bersaing di Liga Primer,” jelas Scholes. “Dari ketiganya, Antonio Conte orangnya, tetapi penunjukannya disertai peringatan yang sangat besar, sialan.

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“Dia sudah memberi isyarat bahwa dia ingin datang dan saya cukup yakin klub sudah berbicara dengan ketiganya. Saya tidak mengerti mengapa dia menginginkan pekerjaan ini karena, menurut saya pribadi, tim ini tidak cukup bagus untuknya.

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Emery dipertimbangkan, tetapi Conte tetap menjadi prioritas

Scholes juga menyebut manajer Aston Villa, Unai Emery, sebagai opsi yang berpotensi menjadi solusi. Ia memuji pelatih asal Spanyol itu karena konsisten meraih hasil bagus dan menjuarai Liga Europa, meski kerap kehilangan pemain-pemain terbaiknya melalui transfer. Namun, legenda United tersebut tetap menilai Conte sebagai pilihan yang lebih baik berkat rekam jejaknya di level tertinggi.

“Menurut saya, Conte adalah yang terbaik di antara kandidat yang ada,” kata Scholes. “Ketika saya bicara soal yang terbaik di kelasnya dan membandingkan keempat nama itu, saya pikir Antonio Conte jauh di depan mereka semua. Lihat saja Juventus, lalu dia pergi ke Napoli dan membawa mereka menjuarai liga. Dia temperamental, saya tahu dia temperamental dan mungkin sedikit gila, tetapi jika bicara soal manajer yang sukses di klub-klub besar, dia jauh di depan.

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“Saya tidak peduli kalau itu hanya untuk jangka pendek. Saya tidak peduli kalau dia hanya di sana selama 18 bulan dan membuat kami bersaing memperebutkan gelar liga, itu sudah merupakan keberhasilan. Semakin saya memikirkannya, semakin saya merasa Conte perlu datang dan mulai menegur keras beberapa orang.”

Laga berat melawan Chelsea menanti

United harus segera kembali memusatkan perhatian pada urusan di lapangan karena laga berat menanti. Mereka akan menghadapi Chelsea di Liga Primer pada Sabtu, dan tekanan terhadap Carrick akan semakin besar jika skuadnya gagal meraih kemenangan.