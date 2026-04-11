Jauh lebih tinggi dari yang diperkirakan: inilah jumlah pasti yang dibayarkan Utrecht untuk Correia

Anthony Correia akan menjadi pelatih FC Utrecht, hal ini sudah diketahui sejak beberapa waktu lalu. De Telegraaf kini mengetahui jumlah pasti yang terlibat dalam kepindahan sang pelatih: 700.000 euro.

Sumber-sumber di sekitar FC Utrecht melaporkan kepada De Telegraaf bahwa setelah pertandingan Sabtu (4-1), negosiasi dengan Telstar mengenai biaya pelepasan Correia akan dipercepat. Pelatih berusia 43 tahun ini terikat kontrak di Velsen-Zuid hingga pertengahan 2027.

De Telegraaf sudah melaporkan pada Jumat bahwa Telstar berpotensi mencatatkan rekor biaya transfer. Rekor saat ini berasal dari tahun 1996, ketika bek Arjan de Zeeuw dijual ke klub Inggris Barnsley dengan nilai setara 375.000 euro. Correia akan jauh melampaui angka tersebut.

Sabtu sore, Correia dan Telstar mengalami kekalahan telak di kandang FC Utrecht. Tim tuan rumah di Galgenwaard itu terlalu tangguh bagi tim tamu dari Velsen-Zuid dengan skor 4-1.

Para pendukung FC Utrecht dengan jelas menunjukkan pendapat mereka tentang Correia. “Correia milik kami, olé, olé,” nyanyian itu menggema dari sisi Bunnik.