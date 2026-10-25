Hampir tiga tahun lalu, kapten Borussia Dortmund yang saat ini cedera, Emre Can (robek ligamen krusiatum), dinobatkan sebagai "Pemain Tim Nasional Terbaik 2023" dengan keunggulan suara yang besar. Saat itu, hampir 50.000 suara masuk dalam pemungutan suara yang digelar klub penggemar tim nasional Jerman. Sebanyak 64,6 persen di antaranya memilih Can.

Keanehan hasil itu segera terlihat. Bek tengah tersebut hanya bermain 412 dari kemungkinan 990 menit bersama tim DFB. Dalam lima dari sebelas pertandingan pada 2023, ia bahkan tidak tampil sama sekali. Namun, dua akun dengan jangkauan luas di X secara iseng menyerukan agar orang-orang memilih Can, dan seruan itu diikuti.

Pada Sabtu, seorang pemain Dortmund kembali memenangi pemungutan suara dengan hasil yang tak kalah ganjil. Felix Nmecha dinobatkan sebagai pemain terbaik pertandingan dalam kemenangan 1-0 BVB atas Eintracht Frankfurt. Pemain tim nasional itu meraih 23 persen suara yang masuk melalui aplikasi resmi Bundesliga sejak menit ke-86 hingga peluit akhir.

Hasil itu mengherankan karena beberapa alasan. Nmecha ditarik keluar pada menit ke-79 saat skor masih 0-0. Jobe Bellingham masuk menggantikannya, lalu satu menit kemudian menyiapkan gol kemenangan Maximilian Beier. Karena gol indah penentu kemenangan itu, Beier semestinya menempati posisi teratas dalam pilihan para penggemar. Atau mungkin Joey Veerman, yang berperan layaknya quarterback dalam mengatur permainan Dortmund dengan sangat baik.

Getty Images

Felix Nmecha Belum Menemukan Kembali Performa Gemilangnya Musim Lalu Di BVB

Sebaliknya, Nmecha tampil kurang menonjol dan sekali lagi menunjukkan bahwa ia belum menemukan kembali performa gemilang dari musim lalu, yang sempat ia bawa hingga Piala Dunia. Saat itu, Nmecha menjadi perbincangan banyak orang dan subjek berbagai spekulasi transfer. Klub-klub Inggris disebut-sebut bersedia mengeluarkan dana ratusan juta untuk merekrutnya.

Namun, sejauh ini Nmecha gagal mengawali musim baru dengan baik, jika mengesampingkan dua gol pentingnya sebagai pemain pengganti, termasuk satu gol tendangan salto, melawan tim promosi Paderborn (3-0). Di luar itu, ia belum mencatatkan gol ataupun assist tambahan.

Meski demikian, bukan berarti pemain berusia 26 tahun itu tampil sepenuhnya di bawah standar. Dalam statistik utama, angka-angka Nmecha tergolong rata-rata yang baik. Namun, standar untuk pemain sepertinya, yang diharapkan menjadi pembeda bagi BVB, memang lebih tinggi daripada pemain lain. "BVB tanpa Felix berbeda dengan BVB yang diperkuat Felix," kata pelatih Niko Kovac pada April lalu, ketika Nmecha absen akibat robek ligamen di lutut. Saat itu, Borussia memang kehilangan perannya sebagai penghubung antarlini.

Getty Images

Felix Nmecha: Kehilangan Bola, Intensitas Rendah, Dan Kurang Ritme

Namun, kini penampilan Nmecha lebih banyak mengecewakan daripada memuaskan. Dalam membangun serangan, ia kerap kehilangan bola secara tidak perlu akibat kecerobohan. Saat berduel langsung untuk merebut bola, ia bermain terlalu lunak dan kurang tangguh, sementara pergerakannya tanpa bola masih perlu ditingkatkan. Ia juga kekurangan intensitas saat menyerang maupun bertahan. Meski rutin mendapat menit bermain, ritmenya pun belum terbentuk.

Upaya pemain yang telah 14 kali membela tim nasional itu tidak bisa disangkal. Nmecha mengambil tanggung jawab di lapangan, banyak berlari dan mencoba berbagai hal, tetapi terlalu sering gagal atau mengambil keputusan yang keliru. Karena ia kerap berada di ruang sempit, hal itu biasanya langsung menimbulkan situasi berbahaya.

"Felix tentu belum mencapai level yang mampu ia capai," kata Kovac enam pekan lalu, setelah menarik Nmecha yang tampil buruk saat jeda pertandingan di Hoffenheim. "Dia bermain di Piala Dunia. Persiapannya mungkin tidak seperti biasanya, tetapi sekarang dia memang membutuhkan sedikit waktu. Kami harus membangunnya kembali secara perlahan. Secara fisik, dia belum berada di level yang saya inginkan, level yang mampu ia capai dan pernah ia tunjukkan. Namun, itu akan datang."

IMAGO

Felix Nmecha Yang Sedang Kurang Bugar Perlu Istirahat

Dortmund masih menunggu momen itu, meski Nmecha kini telah bermain penuh selama 90 menit dalam tiga pertandingan dan memang menunjukkan peningkatan dibandingkan awal September. Namun, ia belum mampu tampil dominan. Dalam hal itu, ia masih perlu banyak berbenah.

"Pengaturan beban selalu menjadi istilah yang lucu," kata Nico Schlotterbeck kepada Sky setelah kemenangan atas SGE, ketika ditanya tentang beratnya perjalanan yang dijalani Dortmund dalam beberapa hari terakhir. "Jadi, saya selalu bisa bermain," ujar sang kapten, meski ia mengakui bahwa hal itu mungkin lebih mudah baginya sebagai bek: "Saya rasa bagi pemain di depan sedikit berbeda."

Nmecha mencatatkan menit bermain terbanyak ketujuh di antara seluruh pemain BVB. Mengingat hal itu dan performanya yang menurun, jeda untuk beristirahat akan bermanfaat baginya. Kovac memberi sedikit petunjuk bahwa hal itu mungkin terjadi dalam laga DFB-Pokal melawan Bremen pada Selasa. Sang pelatih menjelaskan bahwa Jobe Bellingham "pasti akan kembali terlibat di pertandingan piala" dan kemungkinan bermain sejak awal. Setelah penampilan bagus Veerman, kecil pula kemungkinan Kovac akan menempatkannya di bangku cadangan.

Mungkin duduk di bangku cadangan justru menjadi dorongan yang tepat bagi Nmecha pada saat yang tepat. Ia telah menunjukkan potensi, tetapi sama sekali belum konsisten. Kovac harus menemukan cara agar Nmecha kembali tampil kuat dan lebih stabil. Sebab, tidak diragukan lagi BVB membutuhkan Nmecha yang mampu menjadi pemain dinamis pembeda seperti musim lalu.

Felix Nmecha: Statistik Penampilannya Di BVB