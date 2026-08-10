Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

Goal.com
LiveTiket
St. Louis Cardinals v New York YankeesGetty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Jauh di Bawah Nilai Sang Pemain, Barcelona Tolak Tawaran Paris untuk Boyong Torres

Barcelona
Paris FC
LaLiga
Ligue 1
F. Torres
Spanyol
Prancis

Putaran negosiasi lainnya akan dilaksanakan

Klub Barcelona menolak tawaran pertama yang diajukan Paris Saint-Germain untuk merekrut gelandang asal Spanyol, Ferran Torres, 26 tahun, yang tiba di meja manajemen klub Katalan pada hari Senin ini, dengan menganggap bahwa nilai yang ditawarkan tidak sepadan dengan nilai pasar pemain tersebut.

Menurut apa yang diberitakan surat kabar Katalan "Mundo Deportivo", tawaran dari Paris tersebut bernilai 40 juta euro (10 juta variabel), sebuah jumlah yang ditolak oleh klub Katalan yang mengharapkan angka jauh lebih besar sebagai kompensasi atas kepergian jasa pemain internasional itu.

Kesepakatan pribadi antara pemain dan Paris

Barcelona mengetahui bahwa Ferran Torres sebenarnya telah menyepakati syarat-syarat pribadi dengan Paris Saint-Germain dan berkeinginan menandatangani kontrak dengan klub Paris tersebut secepat mungkin. Namun demikian, sumber-sumber dari dalam klub Katalan menegaskan bahwa mereka tidak akan memberikan "persetujuan akhir" atas kesepakatan ini sampai tawaran finansialnya memenuhi ekspektasi mereka terhadap pemain yang menjadi sosok kunci dalam Piala Dunia yang dimenangkan Spanyol dan yang memiliki nilai pasar besar di pasar Eropa.

Negosiasi yang diperkirakan

Club Friendlies
Paris FC crest
Paris FC
PAR
Auxerre crest
Auxerre
AJA
Club Friendlies
Basel crest
Basel
BAS
Barcelona crest
Barcelona
BAR

Adalah logis dalam konteks negosiasi bahwa klub Prancis pada awalnya mengajukan tawaran yang lebih rendah dari yang diharapkan Barcelona, untuk kemudian menaikkannya secara bertahap demi mewujudkan targetnya merekrut pemain Spanyol itu secepat mungkin, terutama dengan semakin dekatnya waktu penutupan bursa transfer musim panas.

Nilai pasar yang tinggi

Barcelona mendasarkan posisi tawar-menawarnya pada level teknis yang ditunjukkan Ferran Torres bersama timnas Spanyol selama Piala Dunia terakhir, ditambah pengalaman internasionalnya dan usianya yang tepat (26 tahun), yang merupakan faktor-faktor yang membuat nilai pasarnya jauh lebih tinggi dari jumlah yang ditawarkan saat ini.

Hari-hari mendatang diperkirakan akan menyaksikan putaran-putaran negosiasi baru antara kedua klub untuk mencapai kesepakatan akhir yang memuaskan semua pihak, di saat Paris Saint-Germain berupaya memperkuat skuadnya dengan para pemain berpengalaman Eropa tinggi sebelum dimulainya musim baru.

Iklan

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google