Klub Barcelona menolak tawaran pertama yang diajukan Paris Saint-Germain untuk merekrut gelandang asal Spanyol, Ferran Torres, 26 tahun, yang tiba di meja manajemen klub Katalan pada hari Senin ini, dengan menganggap bahwa nilai yang ditawarkan tidak sepadan dengan nilai pasar pemain tersebut.

Menurut apa yang diberitakan surat kabar Katalan "Mundo Deportivo", tawaran dari Paris tersebut bernilai 40 juta euro (10 juta variabel), sebuah jumlah yang ditolak oleh klub Katalan yang mengharapkan angka jauh lebih besar sebagai kompensasi atas kepergian jasa pemain internasional itu.

Kesepakatan pribadi antara pemain dan Paris

Barcelona mengetahui bahwa Ferran Torres sebenarnya telah menyepakati syarat-syarat pribadi dengan Paris Saint-Germain dan berkeinginan menandatangani kontrak dengan klub Paris tersebut secepat mungkin. Namun demikian, sumber-sumber dari dalam klub Katalan menegaskan bahwa mereka tidak akan memberikan "persetujuan akhir" atas kesepakatan ini sampai tawaran finansialnya memenuhi ekspektasi mereka terhadap pemain yang menjadi sosok kunci dalam Piala Dunia yang dimenangkan Spanyol dan yang memiliki nilai pasar besar di pasar Eropa.

Negosiasi yang diperkirakan

Adalah logis dalam konteks negosiasi bahwa klub Prancis pada awalnya mengajukan tawaran yang lebih rendah dari yang diharapkan Barcelona, untuk kemudian menaikkannya secara bertahap demi mewujudkan targetnya merekrut pemain Spanyol itu secepat mungkin, terutama dengan semakin dekatnya waktu penutupan bursa transfer musim panas.

Nilai pasar yang tinggi

Barcelona mendasarkan posisi tawar-menawarnya pada level teknis yang ditunjukkan Ferran Torres bersama timnas Spanyol selama Piala Dunia terakhir, ditambah pengalaman internasionalnya dan usianya yang tepat (26 tahun), yang merupakan faktor-faktor yang membuat nilai pasarnya jauh lebih tinggi dari jumlah yang ditawarkan saat ini.

Hari-hari mendatang diperkirakan akan menyaksikan putaran-putaran negosiasi baru antara kedua klub untuk mencapai kesepakatan akhir yang memuaskan semua pihak, di saat Paris Saint-Germain berupaya memperkuat skuadnya dengan para pemain berpengalaman Eropa tinggi sebelum dimulainya musim baru.