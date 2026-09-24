Dalam persaingan Ballon d'Or tahun ini, ada pemain yang berusaha meyakinkan dunia melalui lisannya bahwa dirinya layak meraih penghargaan tersebut, ada pula yang ikut terseret ke dalam permainan pernyataan, dan ada yang ketiga yang menampilkan musim yang membuatku bertanya-tanya bagaimana mungkin ia tidak memenanginya?

Yang pertama adalah Kylian Mbappe, yang kedua Lamine Yamal, dan yang ketiga Harry Kane.

Mbappe, yang memilih untuk terjun ke dalam pertempuran kata-kata, berbicara soal penghargaan itu lebih dari sekali, ia menegaskan bahwa dirinya merasa mampu memenanginya, menempatkannya di antara target dekatnya, lalu keadaan sampai pada titik di mana ia mengumumkan bahwa ia akan memilih dirinya sendiri!

Dan ini, dari sudut pandangku, bukanlah rasa percaya diri. Kepercayaan diri memang dituntut dari setiap pemain besar, tetapi ini telah berubah menjadi semacam keegoisan. Mbappe memperlakukan Ballon d'Or seolah-olah itu adalah kampanye pemilihan pribadi, seolah-olah pengulangan pembicaraan tentang kelayakannya akan membuat musimnya lebih baik dari kenyataannya, atau akan memperbaiki situasi timnya yang saat ini menyedihkan.

Yang lebih memancing lagi, retorika ini datang dari seorang pemain yang seharusnya menjadi salah satu bintang terbesar Real Madrid, klub bersejarah yang keluar dari musim lalu tanpa gelar besar. Alih-alih pertanyaan di balik koridor putih itu menjadi: mengapa Real Madrid tidak meraih apa yang diharapkan darinya? Pertanyaan tersebut malah menjadi: mengapa Mbappe tidak mendapatkan Ballon d'Or? Seolah-olah situasi Real Madrid telah menjadi rincian sampingan, seolah-olah kehilangan gelar tidak berarti apa-apa bagi sang bintang Prancis selama koleksi golnya sendiri memberinya materi baru untuk membicarakan penghargaan itu.

Dan di sini aku tidak sedang berbicara tentang membaca apa yang berkecamuk di kepala Mbappe, melainkan tentang citra yang ia buat sendiri melalui pernyataan-pernyataannya.

Bahkan Christophe Dugarry, salah satu pahlawan Prancis di Piala Dunia 1998, mengkritik cara menuntut penghargaan individu semacam ini, dan menyerang pengalihan pembicaraan dari tim dan gelar menjadi kejayaan pribadi.

Ia tidak menyangkal nilai Mbappe, tetapi ia menilai bahwa cara pemain itu mempresentasikan dirinya untuk penghargaan tampak kekanak-kanakan dan mengundang belas kasihan.

Dan kenyataannya, kritik ini menyentuh inti persoalan.

Mbappe ingin Ballon d'Or menjadi gelarnya ketika ia ditanya soal absennya gelar, dan ia mengabaikan bahwa nilai suatu musim tidak diringkas dalam jumlah gol yang dicetak seorang pemain, melainkan pada nilai dan pengaruhnya.

Dan jika persoalannya hanya soal angka, mengapa bukan Harry Kane yang menjadi pemenang?

Kane mencetak 73 gol bersama Bayern Munich dan Inggris dalam satu musim, dan itu adalah rasio pencetak gol tertinggi kedua untuk seorang pemain dalam satu musim Eropa sejak awal abad ini setelah Lionel Messi. Ia meraih Sepatu Emas Eropa, mencetak 36 gol di Liga Jerman, 61 gol bersama Bayern di seluruh kompetisi, dan menambah enam gol bersama Inggris di Piala Dunia.

Namun bahkan angka-angka ini pun tidak menjelaskan seluruh nilai Kane.

Dan di sinilah, secara khusus, aku melihat banyak orang menzaliminya ketika mereka meringkas musimnya dalam jumlah gol.

Kane bukan sekadar penyerang yang menuntaskan serangan, ia juga pemain yang memulainya, turun ke belakang untuk menerima bola, menghubungkan lini-lini tim, membuka ruang dengan pergerakannya, menarik para bek, dan mengumpan pada saat yang memungkinkan rekan-rekannya masuk ke area yang lebih berbahaya.

Di Liga Jerman saja, Kane menciptakan 39 peluang untuk Bayern, sebuah angka yang luar biasa bagi seorang penyerang tengah, dan itu tidak datang dengan mengorbankan produktivitas golnya, melainkan terjadi seiring dengan ia mencetak 36 gol di kompetisi tersebut.

Dan inilah tepatnya yang membuatku cenderung memilih Kane, karena ia tidak membuat dirinya lebih baik dengan mengorbankan rekan-rekannya.

Justru ia membuat rekan-rekannya lebih baik bersamanya.

Ketika Kane turun ke belakang, ia membuka ruang bagi siapa pun yang datang dari sayap.

Ketika ia menarik jantung pertahanan bersamanya, jalan pun terbuka bagi pemain lain.

Dan ketika ia menerima bola di antara lini, ia tidak selalu mencari momen yang menambahkan gol ke statistiknya, melainkan mencari umpan yang membuat seluruh serangan menjadi lebih berbahaya.

Karena itu, pengaruhnya tidak hanya tampak pada jumlah gol dan assist-nya, tetapi pada bentuk tim ketika ia berada di lapangan.

Bayern sendiri menyebutnya sebagai penyerang yang memadukan pencetakan gol dan penciptaan permainan, bahwa ia turun untuk menerima bola, menciptakan ruang bagi rekan-rekannya, dan membantu dalam pressing serta kembali ke belakang saat tim membutuhkannya.

Lalu datanglah bagian yang membuat perbandingan dengan Mbappe lebih mengganggu bagi sang pemain Prancis.

Kane melakukan semua ini tanpa mengubah Ballon d'Or menjadi urusan pribadi.

Ia tidak perlu memberi tahu dunia bahwa ia akan memilih dirinya sendiri.

Ia tidak perlu mengulang-ulang bahwa ia mampu menang.

Ia tidak menjadikan setiap wawancara sebagai panggung baru untuk membela kelayakannya.

Setelah musim di mana ia mencetak 73 gol, ia sekadar mengatakan bahwa keputusan ada di tangan para pemilih, dan bahwa fokusnya kini beralih ke musim berikutnya serta apa yang bisa ia capai bersama timnya dan tim nasional negaranya.

Inilah perbedaan antara pemain yang mengejar penghargaan, dan pemain yang mengejar performa.

Adapun Lamine Yamal, ia patut mendapat segala penghormatan atas level teknisnya bersama Barca di musim ini, yang ia mahkotai dengan penghargaan pemain terbaik La Liga.

Sang bakat muda menampilkan musim yang menakjubkan bersama Barcelona, dan sekali lagi menunjukkan bahwa ia adalah pemain luar biasa, ia juga mengumpulkan angka-angka ofensif yang mencolok serta berkontribusi dengan gigih dan penuh kejeniusan dalam mengantarkan timnya meraih gelar.

Lalu ia menjadi juara dunia bersama Spanyol... tetapi

Berkasnya dalam aspek ini sama sekali tidak sempurna, terutama karena pengaruh individualnya di turnamen dunia tersebut tidak mendekati setengah dari level yang ia tampilkan bersama Barcelona, karena berbagai pertimbangan yang terpenting adalah cedera parah yang ia alami sebelum Piala Dunia.

Namun Yamal juga terjatuh ke dalam jebakan pernyataan yang sama.

Dan ini lebih disayangkan, karena ia sebenarnya bisa saja membiarkan bakat, angka-angka, dan gelar-gelarnya berbicara tentang dirinya.

Pada awalnya, Yamal berusaha tampil dengan citra yang berbeda.

Ia berbicara bahwa ia tidak perlu meminta para jurnalis memilihnya, seolah-olah ingin mengatakan bahwa ia bukan bagian dari kampanye pernyataan yang dijalankan Mbappe.

Kemudian keadaan berubah. Awalnya ia mengatakan bahwa Mbappe dan dirinya adalah dua pemain terbaik di dunia.

Ia juga mengatakan bahwa ia layak meraih Ballon d'Or tahun ini karena apa yang telah ia capai.

Lalu ia kembali dalam wawancara-wawancara berikutnya untuk menjelaskan mengapa ia menilai gaya bermainnya adalah argumen terbesarnya untuk memenangi penghargaan itu.

Dan di sini aku sangat tidak sependapat dengannya, bukan karena ia tidak layak menjadi kandidat, melainkan karena aku lebih suka ia membiarkan jawabannya kepada lapangan.

Sebab ketika kau berusia sembilan belas tahun dan memiliki bakat seperti ini, kau tidak perlu mengumumkan bahwa kau adalah salah satu pemain terbaik di dunia.

Dan ketika kau adalah juara dunia, juara liga, serta memiliki angka-angka yang menawan, kau tidak perlu terjun sendiri ke dalam pertempuran "aku lebih layak dari yang lain".

Lebih baik kau biarkan orang lain yang mengatakan itu tentangmu.

Pada akhirnya, Yamal tidak menjadi kurang berbakat karena pernyataan-pernyataannya, tetapi ia menjadi, seperti Mbappe, bagian dari pertempuran kata-kata yang sebenarnya tidak dibutuhkan oleh pemain Spanyol itu sama sekali.

Dan yang terpenting, pembicaraan Yamal tentang kelayakannya tidak menyelesaikan masalah utama: Piala Dunia adalah keberhasilan kolektif yang luar biasa bagi Spanyol, tetapi pengaruh individu sang pemain di turnamen itu tidak sekuat yang ia tampilkan bersama Barcelona.

Dan ini adalah poin yang harus masuk dalam penilaian musim, sebagaimana gelar dan angka juga masuk.

Setelah semua itu, perlu ditegaskan bahwa aku tidak melihat merendahkan Yamal sebagai suatu keharusan untuk membela Kane.

Dan aku juga tidak melihat mengabaikan angka-angka Mbappe sebagai sesuatu yang logis.

Namun ketika aku meletakkan segalanya di atas meja, gambarannya tampak jelas.

Mbappe mencetak banyak gol, tetapi ia meminta kita untuk fokus pada gol-golnya dan melupakan sisa gambarannya.

Yamal menghibur dunia, dan menampilkan performa yang luar biasa, tetapi ia tidak menonjolkan diri dengan kadar yang sama di seluruh fase musim.

Adapun Kane, ia telah mengumpulkan hampir segalanya, dan berada di antara yang terbaik di semua level dan turnamen.

Ia mencetak gol, menciptakan peluang, membuka ruang, mengangkat level rekan-rekannya (dan bagi kalian, Bellingham di Piala Dunia adalah contoh terbaiknya), memimpin lini serang, menjadi yang pertama kembali bertahan, memenangi gelar, dan bersinar bersama tim nasional negaranya.

Dan setelah itu ia tidak memenuhi dunia dengan teriakan untuk meyakinkan kita bahwa ia layak meraih penghargaan.

Dan di sinilah identitas pemenang Ballon d'Or, menurut pendapatku, menjadi terkait dengan sebuah pertanyaan yang sangat sederhana: siapa yang menampilkan musim yang paling lengkap?

Jika ini benar-benar pertanyaannya, maka Harry Kane memiliki jawaban yang sangat sulit untuk diabaikan.

Sebab Mbappe bisa berbicara tentang Ballon d'Or sampai ia lelah.

Dan Yamal bisa memukau kita dengan bakatnya hingga detik terakhir.

Namun Kane melakukan sesuatu yang jauh lebih penting...

Ia telah membuat sepak bola itu sendiri berbicara tentangnya.