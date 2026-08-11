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Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Jauh dari sepak bola: Ronaldinho ajukan tawaran resmi untuk menyelamatkan Monaco

Ronaldinho
Prancis
Brasil

Pengalaman baru bagi sang legenda Brasil

Legenda asal Brasil, Ronaldinho, bintang Barcelona, Paris Saint-Germain, dan Milan, bersiap menambah babak baru dalam perjalanan karier sepak bolanya yang gemilang, dan kali ini jauh dari lapangan sepak bola.

Menurut surat kabar Prancis "L'Equipe", peraih Ballon d'Or 2005 itu mengajukan tawaran resmi untuk mengakuisisi klub bola basket Monaco.

Pemain Brasil ini terikat dalam kemitraan dengan dana investasi asal Andorra, Clayton Sport, yang telah menyampaikan surat pernyataan minat kepada direktur eksekutif klub Monaco, Oleksiy Yefimov.

Proyek ini datang di saat klub Prancis tersebut tengah melewati periode keuangan yang sangat sulit, dan harus segera menemukan solusi untuk mempertahankan tempatnya di liga divisi pertama.

Surat kabar itu menyebutkan bahwa tawaran yang diajukan Ronaldinho dan perusahaan Clayton Sport sangat ambisius, di mana menurut sejumlah laporan, tawaran itu mencakup pelunasan utang senilai 2,5 juta euro yang harus dibayarkan kepada EuroLeague, serta pemberian jaminan bank senilai 5 juta euro, yang merupakan jumlah yang diminta oleh badan pengawas keuangan sepak bola Prancis (DNCCG).

Para investor juga tengah mempertimbangkan komitmen untuk jangka waktu antara tiga hingga lima tahun, dengan investasi yang mencapai 10 juta euro per musim.

Ronaldinho sendiri mungkin akan berkontribusi secara finansial dalam proyek ini, dan memainkan peran sentral di dalamnya, yang akan menjadi titik balik dalam perjalanan karier mantan bintang Barcelona tersebut, yang lebih terbiasa dengan lapangan sepak bola ketimbang lapangan bola basket.

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