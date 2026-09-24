Jauh dari sepak bola: Harry Kane berpikir untuk mencoba olahraga baru

Kapten timnas Inggris Harry Kane, penyerang Bayern Munich, memikirkan pengalaman di olahraga lain pada masa depan, dan ini bukan kali pertama ia menyinggung hal tersebut.

Kane mengakui bahwa ia sudah dekat untuk memperpanjang kontraknya dengan Bayern Munich, dengan mengatakan: "Kami dalam negosiasi yang baik", namun ia merupakan salah satu penggemar berat sepak bola Amerika, dan ingin mencoba peruntungannya di olahraga tersebut sebagai penendang.

Kane mengatakan dalam pernyataan yang dikutip surat kabar Spanyol "Marca": "Saya akan mencoba menganalisis hal ini dengan lebih serius. Semuanya bergantung pada bagaimana perkembangan karier saya selama lima atau enam tahun mendatang, pada motivasi saya, dan apa yang ingin saya lakukan. Katakanlah saja bahwa opsi liga sepak bola Amerika profesional jauh lebih realistis daripada opsi golf."

Kecintaan Kane terhadap sepak bola Amerika bermula saat ia menonton sebuah film dokumenter tentang Tom Brady, quarterback legendaris tim New England Patriots dan Tampa Bay Buccaneers, dan sejak saat itu Kane menjadi penggemar tim New England Patriots, serta masih bersahabat dengan Brady.

Mantan penyerang Tottenham itu menjelaskan: "Saya adalah eksekutor tendangan penalti, dan tekanan serta tekniknya sangat mirip. Andai saya mengabdikan diri untuk hal ini, dari segi latihan, saya akan lebih dekat dengan spesialisasi ini dibandingkan olahraga lain mana pun."

Namun ia mengakui bahwa perubahan itu tidak akan mudah, dan berkata: "Seperti dalam semua olahraga profesional, ketika Anda menonton mereka di televisi, para profesional membuat hal itu tampak mudah, sehingga Anda mengira itu mungkin, tetapi kenyataannya tidak selalu demikian. Andai saya melakukannya, saya akan menanganinya dengan sangat serius. Dan saya akan mengalokasikan waktu antara enam bulan hingga satu tahun untuk berlatih terlebih dahulu."

Lebih dari itu, jika perjalanan kariernya di sepak bola membawanya ke liga sepak bola Amerika pada masa dekat, ia tidak menutup kemungkinan untuk menggabungkan kedua olahraga tersebut, dan menutup: "Mungkin pada masa depan, jika saya bermain di liga sepak bola Amerika atau di liga serupa, saya bisa saja mendapatkan kesempatan untuk menggabungkan keduanya, dengan memanfaatkan jadwal musim."

Beberapa tahun lalu, dalam sebuah wawancara dengan saluran ESPN, penyerang Inggris itu menyinggung kecintaannya terhadap liga sepak bola Amerika profesional (NFL), dan bertanya: "Jika Anda bermain di Liga Primer Inggris dan Piala Dunia, lalu di liga sepak bola Amerika profesional, apakah Anda bisa dianggap sebagai atlet terhebat sepanjang masa?" Mungkin ia akan mengetahuinya dalam beberapa tahun ke depan.

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