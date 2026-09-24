Jauh dari Keegoisan Mbappe dan Klaim Yamal: Pemain Lain yang Layak Meraih Ballon d'Or!

Dalam persaingan Ballon d'Or tahun ini, ada seorang pemain yang berusaha meyakinkan dunia melalui lisannya bahwa dia layak meraih penghargaan itu, ada juga yang ikut hanyut dalam permainan pernyataan, dan ada yang ketiga yang menampilkan musim yang membuatku bertanya-tanya bagaimana mungkin dia tidak memenangkannya?

Yang pertama adalah Kylian Mbappe, yang kedua Lamine Yamal, dan yang ketiga Harry Kane.

Mbappe, yang memilih untuk terjun ke dalam pertarungan kata-kata, membicarakan penghargaan itu lebih dari sekali, menegaskan bahwa dia merasa mampu memenangkannya, dan menempatkannya di antara target dekatnya, lalu sampai pada pengumumannya bahwa dia akan memilih dirinya sendiri!

Dan ini menurut pandanganku bukanlah kepercayaan diri. Kepercayaan diri memang dibutuhkan oleh setiap pemain besar, tetapi ini telah berubah menjadi tingkat keegoisan tertentu. Mbappe memperlakukan Ballon d'Or seolah-olah itu kampanye pemilu pribadi, seakan-akan mengulang-ulang pembicaraan tentang kelayakannya akan membuat musimnya lebih baik daripada yang sebenarnya, atau akan memperbaiki situasi timnya yang saat ini menyedihkan.

Dan yang lebih memancing emosi adalah bahwa pidato ini datang dari seorang pemain yang semestinya menjadi salah satu bintang terbesar Real Madrid, klub bersejarah yang keluar dari musim lalu tanpa gelar besar. Alih-alih pertanyaan di dalam koridor putih itu adalah: mengapa Real Madrid tidak meraih apa yang diharapkan darinya? Yang menjadi pertanyaan justru: mengapa Mbappe tidak mendapatkan Ballon d'Or? Seakan-akan situasi Real Madrid menjadi detail sampingan, seakan-akan kehilangan gelar tidak berarti apa-apa bagi bintang Prancis itu selama saldo pribadinya berupa gol memberinya bahan baru untuk membicarakan penghargaan tersebut.

Dan di sini aku tidak sedang membaca apa yang ada di dalam kepala Mbappe, melainkan tentang citra yang dia ciptakan sendiri melalui pernyataan-pernyataannya.

Bahkan Christophe Dugarry, salah satu pahlawan Prancis di Piala Dunia 1998, mengkritik cara menuntut penghargaan individu semacam ini, dan menyerang pengalihan pembicaraan dari tim dan trofi menjadi kejayaan pribadi.

Dia tidak menyangkal nilai Mbappe, tetapi dia memandang bahwa cara pemain itu mempromosikan dirinya untuk penghargaan tampak kekanak-kanakan dan mengundang rasa iba.

Dan sesungguhnya kritik ini menyentuh inti masalahnya.

Mbappe ingin Ballon d'Or menjadi gelarnya ketika ditanya soal absennya trofi, dan dia mengabaikan bahwa nilai suatu musim tidak diringkas pada jumlah gol yang dicetak seorang pemain, melainkan pada nilai dan pengaruhnya.

Dan jika persoalannya hanya angka, maka mengapa bukan Harry Kane yang menjadi pemenangnya?

Kane mencetak 73 gol bersama Bayern Munich dan Inggris dalam satu musim, dan itu adalah rata-rata torehan gol tertinggi kedua untuk seorang pemain dalam satu musim di Eropa sejak awal abad ini setelah Lionel Messi. Dia meraih Sepatu Emas Eropa, mencetak 36 gol di Liga Jerman, 61 gol bersama Bayern di seluruh kompetisi, dan menambahkan enam gol bersama Inggris di Piala Dunia.

Namun bahkan angka-angka ini pun tidak menjelaskan seluruh nilai Kane.

Dan justru di sinilah aku melihat banyak orang berlaku tidak adil kepadanya ketika mereka meringkas musimnya pada jumlah gol.

Kane bukan sekadar penyerang yang menuntaskan serangan, dia juga pemain yang memulainya, mundur ke belakang untuk menerima bola, menghubungkan lini-lini tim, membuka ruang dengan pergerakannya, menarik para bek, dan mengumpan di saat yang memungkinkan rekan-rekannya masuk ke area yang lebih berbahaya.

Di Liga Jerman saja, Kane menciptakan 39 peluang untuk Bayern, sebuah angka yang luar biasa untuk seorang penyerang tengah, dan itu tidak dicapai dengan mengorbankan torehan golnya, melainkan terjadi seiring dengan pencapaiannya mencetak 36 gol di kompetisi tersebut.

Dan inilah tepatnya yang membuatku cenderung memilih Kane, karena dia tidak membuat dirinya lebih baik dengan mengorbankan rekan-rekannya.

Sebaliknya, dia membuat rekan-rekannya lebih baik bersamanya.

Ketika Kane mundur ke belakang, dia membuka ruang bagi pemain yang datang dari sayap.

Ketika dia menarik jantung pertahanan bersamanya, jalan menjadi terbuka bagi pemain lain.

Dan ketika dia menerima bola di antara lini, dia tidak selalu mencari momen yang menambahkan gol ke statistiknya, melainkan mencari umpan yang membuat seluruh serangan menjadi lebih berbahaya.

Oleh karena itu pengaruhnya tidak hanya tampak pada jumlah gol dan assist yang menentukan, tetapi pada bentuk tim ketika dia berada di lapangan.

Bayern sendiri mendeskripsikannya sebagai penyerang yang memadukan pencetakan gol dan kreasi permainan, bahwa dia mundur untuk menerima bola, menciptakan ruang untuk rekan-rekannya, dan membantu melakukan pressing serta kembali ke belakang ketika tim membutuhkannya.

Lalu tibalah bagian yang membuat perbandingan dengan Mbappe lebih menyakitkan bagi si pemain Prancis itu.

Kane melakukan semua ini tanpa mengubah Ballon d'Or menjadi urusan pribadi.

Dia tidak perlu memberitahu dunia bahwa dia akan memilih dirinya sendiri.

Dia tidak perlu mengulang-ulang bahwa dia mampu menang.

Dia tidak menjadikan setiap wawancara sebagai panggung baru untuk membela kelayakannya.

Setelah satu musim di mana dia mencetak 73 gol, dia hanya mengatakan secara sederhana bahwa keputusan ada di tangan para pemilih, dan bahwa fokusnya kini beralih ke musim berikutnya serta apa yang bisa dia raih bersama timnya dan tim nasional negaranya.

Inilah perbedaan antara pemain yang mengejar penghargaan, dan pemain yang mengejar performa.

Adapun Lamine Yamal, dia mendapatkan segala hormat atas level teknisnya bersama Barca di musim ini, yang dimahkotai dengan penghargaan pemain terbaik La Liga.

Pemain muda berbakat itu menampilkan musim yang menakjubkan bersama Barcelona, dan sekali lagi menunjukkan bahwa dia pemain yang luar biasa. Dia juga mengumpulkan angka-angka ofensif yang mencolok dan berkontribusi dengan gigih dan jenius dalam meraih gelar timnya.

Lalu dia menjadi juara Piala Dunia bersama Spanyol, namun

berkasnya dalam aspek ini sama sekali tidak sempurna, terutama karena pengaruh individunya di turnamen dunia itu tidak mendekati separuh level yang dia tampilkan bersama Barcelona, karena berbagai pertimbangan, yang terpenting adalah cedera parah yang dia alami sebelum Piala Dunia.

Namun Yamal pun terjatuh ke dalam perangkap pernyataan yang sama.

Dan ini adalah hal yang lebih disayangkan, karena dia dengan mudah bisa membiarkan bakat, angka-angka, dan gelar-gelarnya berbicara tentang dirinya.

Pada awalnya, Yamal berusaha tampil dengan citra yang berbeda.

Dia berbicara bahwa dia tidak perlu meminta para jurnalis untuk memilihnya, seakan-akan dia ingin mengatakan bahwa dia bukan bagian dari kampanye pernyataan yang dijalankan Mbappe.

Lalu keadaan berubah. Awalnya dia mengatakan bahwa Mbappe dan dirinya adalah dua pemain terbaik di dunia.

Dan dia mengatakan bahwa dia layak meraih Ballon d'Or tahun ini karena apa yang telah dia capai.

Kemudian dia kembali dalam wawancara-wawancara berikutnya untuk menjelaskan mengapa dia memandang bahwa gaya bermainnya adalah argumen terbesarnya untuk memenangkan penghargaan itu.

Dan di sini aku sangat berbeda pendapat dengannya, bukan karena dia tidak layak menjadi kandidat, melainkan karena aku lebih suka dia membiarkan jawabannya untuk lapangan.

Karena ketika kau berusia sembilan belas tahun dan memiliki bakat seperti ini, kau tidak perlu mengumumkan bahwa kau salah satu pemain terbaik di dunia.

Dan ketika kau adalah juara dunia, juara liga, dan memiliki angka-angka yang menakjubkan, kau tidak perlu terjun sendiri ke dalam pertarungan "aku lebih layak daripada yang lain".

Lebih baik kau membiarkan orang lain yang mengatakan itu tentang dirimu.

Pada akhirnya, Yamal tidak menjadi kurang berbakat karena pernyataan-pernyataannya, tetapi dia menjadi, seperti Mbappe, bagian dari pertarungan kata-kata yang sebenarnya tidak dibutuhkan oleh si pemain Spanyol itu.

Dan yang terpenting, pembicaraan Yamal tentang kelayakannya tidak menyelesaikan masalah utamanya: Piala Dunia adalah kesuksesan kolektif yang luar biasa bagi Spanyol, tetapi pengaruh individu si pemain di turnamen itu tidak sekuat yang dia tampilkan bersama Barcelona.

Dan ini adalah poin yang harus masuk dalam penilaian musim, sama persis seperti gelar dan angka.

Setelah semua itu, perlu ditegaskan bahwa aku tidak memandang meremehkan Yamal itu perlu untuk membela Kane.

Dan aku tidak memandang bahwa mengabaikan angka-angka Mbappe itu logis.

Tetapi ketika aku meletakkan segala sesuatu di atas meja, gambarannya tampak jelas.

Mbappe mencetak banyak gol, tetapi dia meminta kita untuk fokus pada gol-golnya dan melupakan sisa dari gambaran itu.

Yamal menghibur dunia, dan menampilkan performa yang luar biasa, tetapi dia tidak menonjolkan dirinya dengan kadar yang sama di setiap fase musim.

Adapun Kane, dia mengumpulkan hampir segalanya, dan berada di antara yang terbaik di semua level dan turnamen.

Dia mencetak gol, mengkreasikan, membuka ruang, mengangkat level rekan-rekannya (dan Bellingham di Piala Dunia adalah contoh terbaiknya), memimpin serangan, menjadi yang pertama kembali bertahan, memenangkan gelar, dan bersinar bersama tim nasional negaranya.

Dan setelah itu dia tidak memenuhi dunia dengan teriakan untuk meyakinkan kita bahwa dia layak meraih penghargaan itu.

Dan di sinilah identitas pemenang Ballon d'Or, menurutku, terkait dengan sebuah pertanyaan yang sangat sederhana: siapa yang menampilkan musim yang paling paripurna?

Jika ini memang pertanyaannya, maka Harry Kane memiliki jawaban yang sangat sulit untuk diabaikan.

Mbappe bisa saja berbicara tentang Ballon d'Or sampai lelah.

Dan Yamal bisa saja membuat kita takjub dengan bakatnya hingga detik terakhir.

Tetapi Kane melakukan sesuatu yang jauh lebih penting.

Dia telah membuat sepak bola itu sendiri berbicara tentang dirinya.