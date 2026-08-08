Sebuah trik teknis membantu sebagian fan TSV 1860 München mendapatkan pengembalian dana untuk tiket musiman yang dibayar dua kali. Namun, banyak yang terancam tidak mendapatkan apa-apa sampai seorang donatur anonim turun tangan. Sementara pengembalian dana tiket musiman yang menjadi tak bernilai untuk musim 2026/27 dalam banyak kasus berhasil dilakukan untuk pembayaran via kartu kredit, kartu debit, atau PayPal, para pendukung yang membayar dengan transfer bank konvensional menghadapi kerugian finansial setelah uang Liga 3 dari investor Hasan Ismaik ditolak.

Di sinilah inisiatif pengusaha yang tidak disebutkan namanya itu berperan, setelah ia menghubungi melalui portal fan sechzger.de. Tujuan aksi ini adalah secara khusus membantu para pendukung yang, setelah keterpurukan yang dipaksakan itu, sudah tidak lagi mampu membeli tiket baru untuk Regionalliga.

Setelah syarat-syarat dan asal dana diklarifikasi, seruan itu diluncurkan pada pertengahan Juli. Hingga tenggat berakhir pada Senin sore lalu, total 90 permohonan bantuan masuk melalui email. Pengelola platform tersebut meneruskannya tanpa pemeriksaan kepada sang donor.

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Dermawan bayarkan 107 tiket musiman untuk fan 1860

Ia kemudian menangani peninjauan serta proses yang rumit itu secara mandiri dan, selain menggelontorkan modal, juga mencurahkan waktu yang besar. Untuk menyingkirkan penumpang gelap yang hanya mencari keuntungan finansial, pemberi dana itu menyaring permohonan yang tidak berhak berdasarkan pemeriksaannya sendiri.

Proses finansial itu akhirnya dilakukan secara sah melalui sebuah kantor pengacara yang dilibatkan. Pada akhirnya, 71 keluarga Singa mendapat manfaat dari aksi bantuan tersebut, di mana 107 tiket musiman dengan total nilai 34.243 euro dilunasi. Pada laga kandang pembuka yang sold out dengan 15.000 penonton melawan FC Augsburg II pada Jumat malam (2-2), aksi ini secara eksplisit disebutkan lewat pengumuman stadion saat turun minum dan mendapat banyak aplaus.

Sebagian besar tiket musiman yang layak mendapat pengembalian dana itu berasal dari area tribune berdiri Westkurve. Selain itu, porsi yang sangat besar juga berasal dari permohonan para penyandang disabilitas berat. Kelompok ini memang membayar tarif lebih rendah di apa yang disebut Stehhalle, tetapi penggandaan biaya tiket tahunan akibat pencabutan lisensi sangat memukul mereka.