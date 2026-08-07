Jauh dari Bayang-Bayang Sang Ayah: Theo Zidane Ceritakan 7 Bulan Penuh Rasa Sakit dan Penderitaan

Theo Zidane, putra legenda sepak bola Prancis Zinedine Zidane, membuka lembaran menyakitkan dari perjalanan profesionalnya, setelah mengungkap penderitaan yang ia alami selama menjalani petualangannya bersama klub Cordoba, menegaskan bahwa ia melewati periode kompetisi yang panjang sambil mengalami cedera menyakitkan yang memaksanya menahan rasa sakit dan terus bermain meski kondisi fisiknya sulit.

Anak-anak Zidane menjadi sorotan dunia olahraga pada hari Jumat ini, setelah Luca Zidane, kiper berusia 28 tahun, mendekati kepindahan ke Leganes, di saat adiknya yang lebih muda, Theo, gelandang berusia 24 tahun, memberikan pernyataan panjang kepada surat kabar Spanyol "Marca" yang di dalamnya ia berbicara terus terang tentang periode tersulit dalam kariernya sejauh ini.

Awal yang kuat berubah menjadi penderitaan

Theo Zidane menjelaskan bahwa ia menjalani periode istimewa pada musim pertamanya bersama Cordoba, setelah berhasil mengunci posisi inti dalam susunan pemain tim, dengan memanfaatkan kesiapan fisiknya dan terhindar dari cedera, seraya menegaskan bahwa ia menampilkan level yang bagus selama fase tersebut.

Pemain Spanyol itu berkata: "Pada tahun pertamaku, aku bermain sebagai starter di banyak pertandingan, aku dalam kondisi fisik yang bagus, tidak mengalami cedera, dan menampilkan performa yang bagus."

Namun keadaan berubah mulai Maret 2025, ketika ia mulai merasakan nyeri hebat di punggung, sehingga terpaksa terus bermain meski menderita, sebelum masalahnya memburuk pada musim berikutnya setelah ia mengalami hernia diskus yang menyebabkan nyeri parah.

Bermain dalam kesakitan

Theo mengungkap bahwa ia bersama tim medis berusaha mencari solusi untuk menghindari absen, menegaskan bahwa ia menjalani banyak pertandingan meski membutuhkan suntikan pereda nyeri, sebelum semua pihak menyadari bahwa tindakan operasi menjadi pilihan terbaik.

Ia menambahkan: "Aku dan para dokter mencoba segalanya, dan aku bermain di banyak pertandingan setelah mendapat suntikan, tetapi lebih baik menjalani operasi, memulihkan kondisi fisikku sebelumnya, dan mencoba kembali ke level yang aku tampilkan selama bulan-bulan pertama."

Pemain Cordoba itu menuturkan bahwa penderitaannya tidak terlihat jelas oleh semua orang di dalam klub, karena ia bersikeras untuk tetap tersedia membantu tim, seraya berkata: "Bahkan di dalam klub, sebagian orang tidak tahu seberapa besar masalahnya, karena aku selalu ingin hadir."

Tujuh bulan penderitaan

Theo Zidane menegaskan bahwa kemampuannya yang tinggi dalam menahan rasa sakit membuatnya menunda keputusan operasi, tetapi ia sampai pada titik di mana ia tidak lagi mampu melanjutkan, setelah dokter spesialis menegaskan kepadanya perlunya tindakan operasi begitu hernia itu ditemukan.

Ia berkata: "Aku menahan 7 bulan penderitaan karena aku tidak pernah suka mencari alasan, dan mungkin aku harus mengambil keputusan lebih awal, tetapi aku ingin membantu tim."

Putra Zidane itu menjelaskan bahwa periode tersebut merupakan ujian berat secara fisik dan mental, tetapi ia keluar darinya dengan keinginan yang lebih besar untuk membuktikan kemampuannya, setelah ia mampu berlatih dan berkompetisi tanpa merasakan sakit.

Mimpi untuk kembali dan membuktikan diri

Theo Zidane berharap fase mendatang menjadi awal baru dalam kariernya, menegaskan bahwa ia merasa sangat bahagia setelah memulihkan kesiapan fisiknya, dan bahwa tujuannya adalah menampilkan level yang lebih baik dari yang ia tunjukkan selama musim pertamanya.

Ia menambahkan: "Aku sangat ingin membuktikan diri, karena aku yakin aku mampu menampilkan performa yang lebih baik daripada yang aku tampilkan di tahun pertamaku. Aku senang karena sekarang aku bisa berlatih tanpa rasa sakit dan mengeluarkan kemampuan maksimalku dalam pertandingan."