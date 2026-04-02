Gianluigi Buffon, direktur tim nasional Italia, mengumumkan pengunduran dirinya dari jabatan tersebut, menyusul kegagalan Azzurri lolos ke Piala Dunia 2026.

Tim nasional Italia kalah dari Bosnia dan Herzegovina melalui adu penalti pada final play-off Eropa kualifikasi Piala Dunia, sehingga tim biru absen dari turnamen untuk ketiga kalinya secara beruntun—sebuah kejadian yang pertama kali terjadi dalam sejarah.

Kegagalan ini menjadi pukulan baru yang menambah rangkaian kegagalan sebelumnya, setelah absen dari Piala Dunia 2018 saat menghadapi Swedia, dan Piala Dunia 2022 saat menghadapi Makedonia Utara, yang memicu krisis besar di sepak bola Italia.

Kegagalan ini memulai proses restrukturisasi menyeluruh di “calcio”, di mana Presiden Federasi Sepak Bola Italia, Gabriele Gravina, mengundurkan diri, dan sosok terakhir yang memutuskan mundur adalah legenda Gianluigi Buffon, yang juga menimbulkan keraguan mengenai kelanjutan pelatih Gennaro Gattuso.

Pesan Buffon

Buffon berkata dalam pernyataannya, “Mengajukan pengunduran diri hanya satu menit setelah pertandingan Bosnia berakhir adalah tindakan spontan, muncul dari lubuk perasaan saya, persis seperti air mata dan rasa sakit yang saya rasakan di hati—rasa sakit yang saya tahu kalian juga merasakannya bersama saya.”

Legenda kiper itu menambahkan, “Saya diminta untuk menahan diri agar semua orang bisa menilai situasi dengan tenang. Kini, setelah Presiden Gabriele Gravina memutuskan untuk mundur, saya merasa bebas untuk mengambil langkah yang saya anggap sebagai tindakan yang bertanggung jawab.”

Ia melanjutkan, “Meski saya percaya kami telah meraih banyak hal dalam hal semangat kolektif bersama Gennaro Gattuso dan staf pelatihnya, tujuan utama adalah mengembalikan Italia ke Piala Dunia… dan kami tidak berhasil melakukannya.”

Buffon menambahkan, “Adalah adil jika saya memberi para pemangku tanggung jawab kebebasan untuk memilih orang yang paling tepat untuk posisi ini. Mewakili tim nasional adalah kehormatan besar bagi saya, dan sebuah hasrat yang menyertai saya sejak kecil.”

Ia melanjutkan, “Saya telah mencoba menjalankan peran saya dengan segenap kemampuan, dan menganggap setiap aspek pekerjaan sebagai penghubung untuk dialog dan integrasi di antara berbagai kelompok usia; bersama para pelatih saya berupaya membangun proyek yang dimulai dari kelompok usia muda hingga tim nasional senior.”

Buffon meneruskan, “Tujuannya adalah meninjau kembali cara mengembangkan talenta muda, dan saya berupaya memasukkan unsur-unsur yang memiliki pengalaman sangat besar untuk mendukung proyek ini dengan visi jangka menengah dan panjang.”

Ia menutup dengan berkata, “Saya percaya pada kompetensi dan spesialisasi, dan pada akhirnya penilaian atas hasil keputusan-keputusan ini berada di tangan para pihak yang bertanggung jawab. Saya akan menyimpan pengalaman ini di hati saya, dengan segala rasa syukur dan pelajarannya, meskipun akhirnya menyakitkan.. Forza Azzurri… selalu.”