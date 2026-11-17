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Jurgen Klopp mengungkapkan bahwa ia "langsung jatuh cinta" kepada skuad Jerman setelah kemenangan telak 5-0 atas Belanda di UEFA Nations League. Sang pelatih memuji para pemainnya yang sangat berbakat setelah mereka menutup tahun kalender 2026 dengan hasil bersejarah di Berlin.

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Malam bersejarah di Berlin

Jerman menutup tahun sepakbola 2026 dengan cara spektakuler lewat kemenangan telak 5-0 atas Belanda di UEFA Nations League. Kemenangan di Berlin itu memastikan Jerman lolos ke perempat-final sebagai juara grup dan memikat banyak pemirsa televisi di dalam negeri.

Hasil tersebut menjadi kemenangan terbesar Jerman atas rivalnya dari Eropa itu sejak menang 7-0 pada 1959. Pelatih Jurgen Klopp tentu sangat gembira dengan penampilan timnya dan menyebut performa dominan itu sebagai pencapaian "luar biasa" saat menghadapi lawan papan atas.

'Langsung jatuh cinta pada 44 pria'

Kemenangan telak tersebut mengubah secara drastis suasana hati publik terhadap tim nasional. Klopp yakin penampilan meyakinkan itu akan membungkam para pengkritik dan membuat para pendukung di seluruh negeri tersenyum selama beberapa bulan ke depan. Mantan pelatih Liverpool itu juga menyinggung pandangan negatif yang sebelumnya menyelimuti skuadnya, lalu mengungkapkan dengan penuh semangat perasaannya terhadap para pemain yang kini tersedia baginya.

"Kami mencetak gol-gol luar biasa, sungguh gila," kata Klopp kepada situs web DFB. "Pertandingan sepakbola yang hebat dan pengalaman yang luar biasa. Saya akan menonton lagi gol-gol spektakuler itu berkali-kali malam ini serta dalam beberapa pekan dan bulan mendatang.

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"Sebelumnya, ada kesan bahwa pelatih baru harus mabuk dulu agar tim ini terlihat bagus. Lalu saya datang dan langsung jatuh cinta pada 44 pria. Jika kami bisa membuat para pemain yang sangat berbakat itu tampil optimal, lawan tidak akan senang menghadapi kami. Tidak ada yang lebih hebat daripada itu. Ini sangat menyenangkan."

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Gol-gol luar biasa dan talenta istimewa

Meski menang dengan skor telak, Klopp mengakui Jerman harus melakukan penyesuaian taktik setelah awal pertandingan yang kacau saat menghadapi tekanan tinggi Belanda. Begitu penyesuaian itu dilakukan, tuan rumah menampilkan permainan menyerang yang memukau. Klopp memberikan pujian khusus kepada talenta muda Derry Scherhant dan Brajan Gruda, yang sama-sama tampil mengesankan di panggung internasional.

"Astaga, mereka berdua benar-benar bisa bermain sepakbola," tambah sang pelatih. "Ini kelompok yang sangat istimewa. Kami harus menunjukkannya dan terus menunjukkannya. Kami tidak bisa mengubah dunia, tetapi kami bisa menunjukkan wajah yang ramah."

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Jerman menetapkan standar tinggi

Meski mengakui belum menyelesaikan seluruh masalah tim dalam beberapa bulan pertamanya, Klopp yakin Jerman bergerak mantap ke arah yang benar. Ia menekankan pentingnya membangun kepercayaan saat Jerman bersiap menghadapi fase gugur mendatang.

"Kami tahu bahwa kami membutuhkan waktu. Kami akan memberi diri kami waktu itu," jelas Klopp saat ditanya tentang masa depan. "Kami telah menetapkan standar tinggi bagi diri kami sendiri, dan sekarang kami harus selalu melampauinya. Kami ingin memantapkannya secara bertahap. Kami belum selesai. Masih ada beberapa hal yang perlu kami benahi. Namun, saya menantikan masa depan kami. Sungguh luar biasa melihat talenta-talenta yang masih akan muncul."