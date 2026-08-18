Seperti dilaporkan Absolut Fussball, Wahi baru-baru ini menolak dua tawaran yang sangat menggiurkan dari Premier League dan Serie A, yang seharusnya bisa menghasilkan sekitar 20 juta euro bagi Eintracht. Sebagai pengingat: Eintracht membayar 26 juta euro kepada Olympique Marseille untuk merekrutnya satu setengah tahun lalu, tetapi sebagai gantinya hanya mendapat satu gol yang minim dalam 25 laga kompetitif.

Setelah penampilan yang mengecewakan, yang bahkan sempat membuatnya mendapat siulan keras dari publik Frankfurt, Wahi diizinkan membuktikan diri lagi dengan status pinjaman di OGC Nice dan pada akhirnya menyelamatkan klub itu dari degradasi lewat dua gol dalam leg kedua play-off degradasi melawan Saint-Etienne.

Sebelumnya, pada paruh kedua musim, pemain 23 tahun itu sudah membuktikan bahwa dirinya tidak semestinya dinilai semata-mata berdasarkan masa yang sangat tidak beruntung di Frankfurt. Dalam 18 pertandingan liga dan piala, Wahi mencetak tujuh gol dan menyumbang dua assist. Bersama Nice, ia kalah 1-3 dari Lens di final piala beberapa hari sebelum play-off degradasi dimulai.

OGC Nice ingin meminjam Wahi lagi - penangkapan sesaat sebelum Piala Dunia

Karena masa tinggalnya di Prancis selatan mengembalikan sang pemain tim nasional dan peserta Piala Dunia Pantai Gading itu ke performa terbaiknya, ia kini disebut sangat ingin pindah permanen ke Nice, demikian bunyi laporan tersebut. Namun, OGC membidik pinjaman ulang dengan opsi pembelian setelahnya, sementara SGE ingin melepas Wahi secara permanen. Setidaknya, antara sang penyerang dan Nice kabarnya sudah ada kesepakatan terkait syarat-syaratnya.

Yang membuat situasi ini sensitif: Saat Piala Dunia musim panas di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, The Athletic mengungkap bahwa Wahi sempat ditahan singkat dua pekan sebelum turnamen dimulai karena dicurigai terlibat dalam pengaturan pertandingan. Wahi diduga sengaja memancing kartu kuning pada laga pekan terakhir melawan Metz.

"Kami dapat mengonfirmasi bahwa seorang pesepakbola berusia 23 tahun yang bermain di Ligue 1 Prancis ditangkap pada 29 Mei dalam rangka penyelidikan oleh kejaksaan Marseille atas dugaan penipuan terorganisir, korupsi terorganisir dalam olahraga, penanganan hasil tindak pidana, dan pencucian uang," demikian juru bicara kejaksaan Marseille saat itu dikutip oleh The Athletic.

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Perbandingan dengan Lionel Messi: Wahi serang Eintracht Frankfurt

Setelah itu, dari sudut pandang SGE, ada kekhawatiran bahwa para peminat akan terbatas akibat skandal tersebut, sehingga penolakan Wahi terhadap tawaran-tawaran menggiurkan itu terlihat dalam cahaya yang lebih tidak menguntungkan lagi. Namun kini, dugaan terhadap Wahi disebut sudah tidak lagi menjadi masalah.

Bahwa Wahi sendiri sudah tidak terlalu berminat untuk bertahan di Frankfurt, ia tegaskan sendiri dalam wawancara dengan L'Equipe pada Mei. "Di Jerman, saya menemukan dunia yang berbeda, tanpa bisa berbicara bahasanya. Saya hanya empat kali menjadi starter dalam satu tahun dan beberapa kali tampil singkat: bahkan jika nama Anda Lionel Messi, Anda tetap butuh waktu untuk menunjukkan kualitas Anda," kata Wahi.