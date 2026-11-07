Jarum jam berhenti di Neuer: rekor bersejarah mengguncang Bundesliga

Kiper gaek Jerman, Manuel Neuer, terus menuliskan babak-babak baru dalam perjalanan kariernya yang luar biasa setelah mencetak rekor baru bersama Bayern Munich, menegaskan bahwa faktor usia tidak menghalanginya untuk terus bersinar dan menumbangkan berbagai rekor di lapangan-lapangan Jerman.

Susunan pemain utama Bayern Munich, dalam laga melawan Mainz hari Sabtu ini di Stadion Opel Arena, dalam rangkaian pekan kesembilan Liga Jerman, menampilkan kiper Manuel Neuer, yang mencatatkan namanya dalam sejarah lewat pintu paling lebar.

Menurut jaringan statistik "Opta", Neuer, pada usia 40 tahun dan 225 hari, menjadi pemain tertua dalam sejarah Bayern Munich yang tampil di sebuah pertandingan Liga Jerman.

Pencapaian kiper Jerman itu tidak berhenti sampai di situ, karena ia juga menjadi penjaga gawang tertua ketiga yang pernah tampil dalam sejarah kompetisi tersebut, di belakang Uli Stein, yang memegang rekor pada usia 42 tahun dan 170 hari, serta Toni Schumacher, yang tampil pada usia 42 tahun dan 73 hari.

Bayern Munich memasuki laga ini dengan moral tinggi setelah meraih kemenangan berharga atas Atletico Madrid dengan skor dua gol tanpa balas, pada pekan keempat fase liga ajang Liga Champions Eropa.

Sebelumnya, klub Bavaria itu bermain imbang 2-2 dengan Borussia Dortmund pada pekan lalu di Bundesliga, sehingga mengoleksi 18 poin di puncak klasemen, sama dengan Dortmund, dan unggul atas mereka berkat selisih gol.

Bayern Munich berambisi melanjutkan hasil-hasil istimewanya di luar kandang, setelah mencapai 30 pertandingan tanpa kekalahan secara beruntun di luar kandang pada Liga Jerman, dengan raihan 22 kemenangan dan 8 hasil imbang.