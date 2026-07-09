Jarell Quansah dijatuhi hukuman skorsing yang cukup berat setelah mendapat kartu merah saat melawan Meksiko

Jarell Quansah dijatuhi sanksi skorsing dua pertandingan oleh FIFA. Hal ini disebabkan oleh kartu merah yang diterimanya pada babak 16 besar Piala Dunia, saat melawan Meksiko.

Akibat skorsing tersebut, bek Inggris berusia 23 tahun ini dipastikan absen di babak perempat final Piala Dunia. Pertandingan tersebut dijadwalkan pada Sabtu malam pukul 23.00, melawan Norwegia.

Jika Inggris berhasil menang, Quansah juga akan absen di babak semifinal. Di babak tersebut, Inggris akan menghadapi pemenang pertandingan perempat final antara Argentina dan Swiss. Kemungkinan besar ia akan digantikan oleh Djed Spence atau Reece James.

Quansah menerima kartu merah langsung pada malam Minggu hingga Senin, setelah intervensi VAR. Ia melakukan tekel keras, kakinya melewati bola, dan mengenai betis Jesús Gallardo.

Quansah, yang setahun lalu dibeli Bayer Leverkusen dari Liverpool, baru melakukan debutnya untuk Inggris pada November tahun lalu. Sejauh ini, ia telah tampil dalam lima pertandingan internasional.

Dua di antaranya ia mainkan di Piala Dunia ini. Baik saat melawan Panama (kemenangan 0-2) maupun Meksiko, bek kanan ini masuk dalam starting line-up.

Saat Quansah menerima kartu merah, skornya 1-2. Kedua tim masing-masing mencetak satu gol lagi, sehingga skor akhir menjadi 2-3.