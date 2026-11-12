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Galatasaray's Mario Jardel, who scored twice for hAFP
Gianluca Minchiotti
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Jardel: "Di Ancona, saya menyapa tribun suporter yang salah. Saya hancur akibat alkohol dan kokain"

M. Jardel
Ancona

Mario Jardel, mantan penyerang Brasil kelahiran 1973, menceritakan perjalanan karier dan hidupnya: "Hingga kini, saya masih tidak mengerti mengapa Scolari tidak memanggil saya ke timnas Brasil pada 2002. Saya termasuk salah satu dari lima penyerang tengah terbaik di dunia. Sejak saat itu, hidup saya berakhir: alkohol, depresi, kokain. Saya nyaris meninggal akibat overdosis."

Dalam wawancara dengan Gazzetta dello Sport, Jardel juga menceritakan pengalamannya di Italia bersama Ancona pada 2004: "Saya hanya punya kenangan buruk. Selama enam bulan, saya tidak menerima gaji dan hanya bermain dalam tiga pertandingan. Skuadnya penuh sesak dengan pemain, dikelola dengan buruk, dan pada akhir tahun klub itu bangkrut. Saya akrab dengan Sonetti dan Galeone, tetapi tidak begitu dekat dengan para suporter".

Mengapa?

"Saat itu saya berusia 31 tahun, kelebihan berat badan, dan ada yang memanggil saya 'Lardel'. Mungkin karena ketika saya diperkenalkan dalam pertandingan melawan Perugia, saya salah menyapa tribune suporter: kami memiliki warna yang sama. Beberapa suporter tersinggung oleh tindakan itu".

Pada 2002, pencoretan dari daftar pemain untuk Piala Dunia dan keterpurukan: "Saya mengalami depresi dan mulai minum alkohol secara berlebihan. Bermain di Piala Dunia adalah impian hidup saya. Istri pertama saya meninggalkan saya, dan ada masalah terkait hak asuh anak-anak. Saya merasa semuanya lepas dari genggaman, tetapi yang terburuk belum terjadi. Pada musim panas 2003, saya mencoba kokain. Saya sedang berlibur dan tahu bisa mengonsumsinya saat itu karena tidak ada tes doping. Saya menyukainya; kokain membuat saya merasa hidup dan tidak depresi. Suatu kali, saya terjaga selama satu minggu penuh. Kemudian saya mengalami overdosis, nyaris meninggal, dan diselamatkan oleh seorang teman yang saat itu bersama saya. Di situlah saya mencapai titik terendah".

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ANC

ANC

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15 Nov 2026

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