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SSC Napoli v SS Lazio - Serie A 2026/27Getty Images
Mohamed Saeed
Diterjemahkan oleh

“Jantung saya harus diberi sengatan listrik!” Scott McTominay ungkap dirinya diam-diam bergegas ke rumah sakit dan menjalani prosedur jantung sebelum laga perdana Skotlandia di Piala Dunia

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Scott McTominay mengungkap fakta mengejutkan tentang kesehatannya. Ia mengaku harus menjalani tindakan medis darurat pada jantungnya hanya 48 jam sebelum laga pembuka Skotlandia di Piala Dunia. Gelandang Napoli itu dilarikan ke rumah sakit dengan pengawalan polisi tak lama setelah tim nasional tiba di Amerika Serikat untuk mengikuti turnamen tersebut.

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Perjalanan diam-diam ke rumah sakit di Boston

Pemain tim nasional Skotlandia, McTominay, akhirnya buka suara mengenai keadaan darurat medis yang nyaris menggagalkan keikutsertaannya di Piala Dunia pada Juni lalu. Saat itu, publik diberi tahu bahwa sang gelandang hanya mengalami sakit ringan. Kenyataannya jauh lebih serius. Setelah skuad bertolak dari kamp latihan di Charlotte menuju Boston, mantan pemain Manchester United itu langsung dibawa dari bandara ke fasilitas medis setempat dengan pengawalan polisi untuk menangani gangguan jantung.

Kondisi tersebut dirahasiakan agar tidak mengganggu persiapan tim menghadapi laga pembuka melawan Haiti. Namun, pemain berusia 29 tahun itu kini menceritakan pengalaman menegangkan saat harus terbaring di rumah sakit, sementara rekan-rekan setimnya merampungkan rencana taktis mereka. Kondisinya cukup serius hingga McTominay harus menjalani tindakan yang disebut kejutan listrik pada jantung, atau kardioversi, untuk mengembalikan irama jantung normal ketika detaknya tidak teratur atau terlalu cepat.

McTominay mengenang pengalaman traumatisnya

“Saya harus menjalani tindakan kejutan listrik pada jantung,” ungkap McTominay dalam wawancara emosional dengan Daily Mail. “Itu terjadi dua hari sebelum pertandingan melawan Haiti. Saya sudah mempersiapkan diri dengan sangat baik. Kondisi saya sangat prima, lalu hal seperti itu terjadi. Saya berpikir, ‘Bagaimana ini bisa terjadi pada saya?’ Anda harus tetap menjalaninya. Begitulah yang harus dihadapi dalam sepak bola. Terkadang, keadaan tidak berjalan sesuai keinginan. Saya 100 persen bugar, tetapi tentu saja, ketika Anda terbaring di rumah sakit dua hari sebelum pertandingan pertama Piala Dunia dan hendak dibius, itu bukan situasi yang ideal, bukan?”

Meski tindakan tersebut menakutkan dan mengharuskannya menjalani anestesi umum, McTominay menunjukkan ketangguhan luar biasa dengan kembali ke lapangan hampir seketika. Ia tampil sebagai starter melawan Haiti hanya dua hari kemudian dan bermain di setiap menit sepanjang kiprah Skotlandia di fase grup. Komitmennya kepada tim asuhan Steve Clarke terlihat jelas saat ia terus berjuang sepanjang turnamen, meski Skotlandia akhirnya tersingkir sebelum babak gugur.

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Pemulihan dan kembali ke tim nasional

Setelah Piala Dunia berakhir, McTominay mencari solusi permanen untuk gangguan kesehatan yang berulang itu. Ia menjalani operasi korektif pada awal musim klub saat ini bersama Napoli, sehingga harus absen dalam empat pertandingan pertama Skotlandia di Nations League. Operasi tersebut tampaknya berhasil sepenuhnya. Sang gelandang kembali bugar dan merebut lagi tempatnya sebagai bagian penting di lini tengah tim nasional menjelang rangkaian pertandingan internasional yang sulit.

Kini kembali bergabung dengan skuad untuk dua pertandingan mendatang melawan Makedonia Utara dan Swiss, McTominay berfokus untuk melupakan masalah kesehatan yang membayangi musim panasnya. Kembalinya ia menjadi dorongan besar bagi pelatih Steve Clarke, yang dalam beberapa tahun terakhir sangat mengandalkan ancaman gol dan kedisiplinan bertahan sang gelandang. Setelah menjalani operasi, pemain Napoli itu ingin membuktikan bahwa ia telah kembali ke performa terbaik dan siap memimpin Skotlandia dalam rangkaian pertandingan kompetitif berikutnya.

Ditulis olehMohamed Saeed

Koresponden Sepak Bola untuk Wilayah MENA dan Eropa

Saya memulai karier jurnalistik saya pada 2011, dengan spesialisasi di bidang jurnalisme investigasi. Ini memungkinkan saya mengeksplorasi berbagai bidang secara mendalam dan mengembangkan kemampuan analisis yang kuat, hingga saya memutuskan untuk fokus pada passion pertama saya: sepak bola. Selanjutnya, saya meliput tim nasional Mesir di semua kategori usia, sepak bola dunia, serta olahraga lain seperti renang, menembak, dan squash.

Passion saya terhadap sepak bola dimulai di lapangan, saat bermain di tim muda beberapa klub Mesir. Dari situ, saya mulai mengikuti sepak bola dunia, mulai dari Piala Dunia 1998, serta sepak bola domestik di Mesir. Saya tidak hanya mengikutinya di layar televisi, tetapi hingga kini saya tetap menonton langsung pertandingan tim favorit saya, Zamalek, klub paling berjaya di abad ke-20, dari tribun.

Saya tidak memiliki tim Eropa favorit, meskipun saya cenderung menyukai AC Milan karena kekaguman saya pada bintang-bintang seperti George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho, dan Seedorf. Ini membuat menonton pertandingan klasik El Clásico antara Real Madrid dan Barcelona semakin menyenangkan, sambil tetap netral dalam diskusi tentang keduanya.

Momen sepak bola terbaik saya tetap kemenangan Zamalek atas Ismaily dan kekalahan Al Ahly dari Enppi, ditandai dengan sundulan Sid Abdel-Naim yang membawa Zamalek meraih gelar epik musim 2002–2003, serta balas dendam manis AC Milan atas Liverpool di final Liga Champions 2007 melalui gol ganda bersejarah Inzaghi.

Saya beruntung pernah bekerja untuk dua platform olahraga terbesar di Timur Tengah, Kooora dan GOAL.COM, yang memberi saya pengetahuan luas tentang sepak bola Arab dan dunia. Pada 2022, saya bergabung dengan Serikat Jurnalis Mesir dan saya berspesialisasi menulis konten olahraga SEO untuk Kooora.

Formasi favorit sepanjang masa: Buffon di gawang; bek: Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos; gelandang: Zidane, Iniesta, Lionel Messi; penyerang: Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, Maradona.

Sepanjang karier saya, saya telah menerbitkan ribuan laporan, investigasi, dan fitur olahraga di Kooora dan GOAL.COM. Beberapa sorotan termasuk:

“Bagaimana pendapatmu tentang falafel sekarang, Aboutrika? Arnie Slot menghancurkan ‘Lobster Club’ dan berencana menghapus Manchester City!”

“Berhenti dari tenis tapi cintanya pada Real Madrid tak berujung… Nadal yang secara sukarela melepas jersey Barcelona dan menciptakan setengah kekayaan Georgina!”

“Terima kasih pada Ceferin yang naif… ambisi musuh terbesar Roshn League memberi Arab Saudi kemenangan telak secara gratis!”

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