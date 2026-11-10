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Scott McTominay mengungkap fakta mengejutkan tentang kesehatannya. Ia mengaku harus menjalani tindakan medis darurat pada jantungnya hanya 48 jam sebelum laga pembuka Skotlandia di Piala Dunia. Gelandang Napoli itu dilarikan ke rumah sakit dengan pengawalan polisi tak lama setelah tim nasional tiba di Amerika Serikat untuk mengikuti turnamen tersebut.

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Perjalanan diam-diam ke rumah sakit di Boston

Pemain tim nasional Skotlandia, McTominay, akhirnya buka suara mengenai keadaan darurat medis yang nyaris menggagalkan keikutsertaannya di Piala Dunia pada Juni lalu. Saat itu, publik diberi tahu bahwa sang gelandang hanya mengalami sakit ringan. Kenyataannya jauh lebih serius. Setelah skuad bertolak dari kamp latihan di Charlotte menuju Boston, mantan pemain Manchester United itu langsung dibawa dari bandara ke fasilitas medis setempat dengan pengawalan polisi untuk menangani gangguan jantung.

Kondisi tersebut dirahasiakan agar tidak mengganggu persiapan tim menghadapi laga pembuka melawan Haiti. Namun, pemain berusia 29 tahun itu kini menceritakan pengalaman menegangkan saat harus terbaring di rumah sakit, sementara rekan-rekan setimnya merampungkan rencana taktis mereka. Kondisinya cukup serius hingga McTominay harus menjalani tindakan yang disebut kejutan listrik pada jantung, atau kardioversi, untuk mengembalikan irama jantung normal ketika detaknya tidak teratur atau terlalu cepat.

McTominay mengenang pengalaman traumatisnya

“Saya harus menjalani tindakan kejutan listrik pada jantung,” ungkap McTominay dalam wawancara emosional dengan Daily Mail. “Itu terjadi dua hari sebelum pertandingan melawan Haiti. Saya sudah mempersiapkan diri dengan sangat baik. Kondisi saya sangat prima, lalu hal seperti itu terjadi. Saya berpikir, ‘Bagaimana ini bisa terjadi pada saya?’ Anda harus tetap menjalaninya. Begitulah yang harus dihadapi dalam sepak bola. Terkadang, keadaan tidak berjalan sesuai keinginan. Saya 100 persen bugar, tetapi tentu saja, ketika Anda terbaring di rumah sakit dua hari sebelum pertandingan pertama Piala Dunia dan hendak dibius, itu bukan situasi yang ideal, bukan?”

Meski tindakan tersebut menakutkan dan mengharuskannya menjalani anestesi umum, McTominay menunjukkan ketangguhan luar biasa dengan kembali ke lapangan hampir seketika. Ia tampil sebagai starter melawan Haiti hanya dua hari kemudian dan bermain di setiap menit sepanjang kiprah Skotlandia di fase grup. Komitmennya kepada tim asuhan Steve Clarke terlihat jelas saat ia terus berjuang sepanjang turnamen, meski Skotlandia akhirnya tersingkir sebelum babak gugur.

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Pemulihan dan kembali ke tim nasional

Setelah Piala Dunia berakhir, McTominay mencari solusi permanen untuk gangguan kesehatan yang berulang itu. Ia menjalani operasi korektif pada awal musim klub saat ini bersama Napoli, sehingga harus absen dalam empat pertandingan pertama Skotlandia di Nations League. Operasi tersebut tampaknya berhasil sepenuhnya. Sang gelandang kembali bugar dan merebut lagi tempatnya sebagai bagian penting di lini tengah tim nasional menjelang rangkaian pertandingan internasional yang sulit.

Kini kembali bergabung dengan skuad untuk dua pertandingan mendatang melawan Makedonia Utara dan Swiss, McTominay berfokus untuk melupakan masalah kesehatan yang membayangi musim panasnya. Kembalinya ia menjadi dorongan besar bagi pelatih Steve Clarke, yang dalam beberapa tahun terakhir sangat mengandalkan ancaman gol dan kedisiplinan bertahan sang gelandang. Setelah menjalani operasi, pemain Napoli itu ingin membuktikan bahwa ia telah kembali ke performa terbaik dan siap memimpin Skotlandia dalam rangkaian pertandingan kompetitif berikutnya.