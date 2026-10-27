Theo Janssen menilai kepentingan finansial berperan besar dalam menentukan siapa yang dimainkan sebagai penyerang Ajax. Mantan gelandang klub Amsterdam itu menyampaikannya pada Senin malam dalam Rondo di Ziggo Sport.

Tolu Arokodare datang dari Wolverhampton Wanderers dengan status pinjaman pada musim panas lalu. Ajax juga mengeluarkan 20 juta euro untuk mendatangkan Marcos Leonardo dari Al-Hilal. Tolu rutin mencetak gol, tetapi kerap harus menyerahkan tempatnya kepada pesaingnya asal Brasil itu.

Janssen merasa tahu mengapa Tolu tidak selalu menjadi starter di Ajax. "Alasan dia tidak selalu bermain berkaitan dengan uang. Tolu dipinjam, sedangkan Leonardo dibeli. Menurutmu, apakah pelatih yang menentukan ini?" ujar sang analis pada Senin.

Mantan pemain Ajax itu menyukai Tolu. "Dia sosok yang menyenangkan saat mendengarnya berbicara. Dia kuat dan bisa mencetak gol. Dia memang pemain bagus," kata Janssen.

Nordim Amrabat lebih kritis dan justru tidak menganggap situasi kontrak sebagai faktor penentu menit bermain Tolu. "Saya memperhatikannya. Setelah satu jam, dia tidak lagi melakukan pressing. Saat itu dia kelelahan."

Pertandingan berikutnya AJX Eredivisie 16.00 AZ

Ajax bisa mempermanenkan Tolu tahun depan dengan biaya 20 juta euro, termasuk bonus. Kontraknya bersama Wolverhampton, yang berlaga di Championship, berlaku hingga pertengahan 2029.

Sejauh ini, Tolu telah tampil sembilan kali untuk Ajax di Vriendenloterij Eredivisie. Penyerang asal Nigeria itu juga mencatatkan lima penampilan di Conference League, termasuk babak kualifikasi. Di liga, Tolu mencetak lima gol, termasuk gol kemenangan atas Sparta Rotterdam pada Minggu. Ia membuka skor pada Kamis pekan lalu saat menghadapi Atalanta, yang dikalahkan 2-0 di Conference League.

Sejauh ini, Leonardo baru mencetak gol ke gawang Telstar di Eredivisie. Penyerang itu juga mencetak satu gol di babak kualifikasi Conference League. Saat melawan Sparta pada Minggu, ia duduk di bangku cadangan selama 90 menit.