Atas permintaan ESPN, Ron Jans mengenang karier panjangnya sebagai pelatih. Pelatih yang sudah pensiun (62) ini mengakui bahwa di beberapa klub, ia mungkin akan menangani segala sesuatunya dengan cara yang sedikit berbeda, demikian ia sampaikan dalam sesi kilas balik tersebut.

Jans pernah bekerja di Belanda bersama FC Groningen, sc Heerenveen, PEC Zwolle, FC Twente, dan FC Utrecht. Di luar negeri, ia menjalani petualangan bersama Standard Liège dan klub Amerika FC Cincinnati, yang berakhir dengan hasil kurang memuaskan bagi sang pelatih. ''Tapi saya akan melakukannya lagi tanpa ragu.''

''Di Standard, saya akan mencoba untuk mendapatkan lebih banyak pengaruh terhadap susunan pemain. Saya tidak memilikinya. Klub itu sudah berjuang selama hampir dua puluh tahun. Itu semacam Feyenoord-nya Belgia. Klub papan atas Wallonia,'' jelas Jans mengenai masa kerjanya di Standard, di mana ia dipecat setelah hanya sebelas pertandingan.

''Sebenarnya menyenangkan bisa bertahan di sana lebih lama. Jika Anda merasa orang-orang ingin ikut campur dalam susunan pemain, saya tidak akan menerimanya. Itu salah satu alasan mengapa pelatih harus diganti,'' tambah Jans yang realistis bertahun-tahun kemudian.

Di FC Cincinnati, Jans harus mundur karena skandal rasisme yang ramai dibicarakan. ''Itu tidak ada hubungannya dengan rasisme. Kata N itu tidak boleh digunakan. Saya menyanyikannya dan dua minggu kemudian saya dipanggil ke depan komite. Klub memiliki masalah dengan beberapa pemain dan saya rasa pada akhirnya saya dijadikan kambing hitam.''

Jans melanjutkan: “Saya seharusnya tidak ikut menyanyikannya, tapi saya adalah kebalikan dari seorang rasis. Saya juga tidak mau dibungkam. Saya seharusnya tahu, tapi itulah siapa saya. Sedikit naif dan kadang-kadang terlalu terbuka.”

Setelah bertahun-tahun berada di lapangan latihan, kini saatnya bagi Jans untuk menikmati masa pensiunnya. ''Ada orang-orang yang mengira mengenal saya dengan baik dan berkata: mungkin rasa gatal itu akan muncul lagi. Saya hampir mengesampingkan kemungkinan itu. Jika FC Barcelona menelepon sekarang, saya akan berkata: maaf, tidak untuk saat ini. Saya ingin melihat bagaimana rasanya dan saya yakin kemungkinan besar ini akan sangat menyenangkan.''