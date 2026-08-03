Sebuah krisis finansial dan politik yang belum pernah terjadi sebelumnya meletus di dalam tubuh Federasi Sepak Bola Internasional "FIFA", setelah terungkapnya kegagalan pembayaran tagihan senilai 185 juta pound sterling kepada klub-klub, hal yang menempatkan nasib edisi mendatang Piala Dunia Antarklub 2029 dalam bahaya, serta mengancam pembatalan turnamen secara keseluruhan, di saat Presiden Gianni Infantino menghadapi tuntutan langsung untuk dipecat.

Utang yang Utama: 185 Juta Pound Tak Terbayar

Akar krisis saat ini adalah utang yang kian membengkak. Menurut surat kabar Inggris "Express", meskipun 32 klub yang berpartisipasi dalam edisi 2025 di Amerika Serikat telah menerima hak mereka, masih ada jumlah 185 juta pound sterling, yang dialokasikan sebagai "pembayaran solidaritas" untuk klub-klub yang tidak berpartisipasi, tergantung tanpa sepeser pun terbayarkan.

FIFA sebelumnya telah berjanji untuk mendistribusikan 50 ribu pound sterling kepada setiap klub divisi pertama di seluruh dunia, guna memastikan basis olahraga ini menikmati keuntungan turnamen yang meraup 740 juta pound sterling dari hak siar melalui platform DAZN.

Namun, setelah berlalu berbulan-bulan sejak berakhirnya turnamen, janji-janji itu berubah menjadi utang yang menumpuk, memicu kemarahan besar di kalangan sepak bola dunia, dan menempatkan integritas keuangan FIFA dalam keraguan.

Ancaman Paling Berbahaya: Pembatalan Piala Dunia Antarklub 2029

Skandal finansial ini tidak berhenti pada batas kemarahan, melainkan beralih menjadi ancaman terhadap keberadaan turnamen itu sendiri. Masa depan edisi 2029 kini terombang-ambing karena dua alasan utama:

1- Runtuhnya kepercayaan: Kegagalan pembayaran "tagihan solidaritas" menghancurkan kredibilitas FIFA di hadapan klub-klub, dan membuat kesepakatan dengan klub-klub besar Eropa untuk berpartisipasi dalam edisi mendatang menjadi hampir mustahil.

2- Tidak ada negara tuan rumah: Hingga kini, belum tercapai kesepakatan mengenai negara tuan rumah, dan belum ada negosiasi serius yang dimulai. Meski negara-negara seperti Brasil, Jerman, Inggris, dan Australia menyiratkan keinginan mereka, berkas ini benar-benar dibekukan.

Skenario yang paling banyak beredar di balik layar adalah "penundaan atau pembatalan turnamen" jika FIFA gagal menyelesaikan utang-utangnya dan membangun kembali kepercayaan dengan klub-klub. Hal itu berarti mengubur proyek yang sejak 2016 digambarkan Infantino sebagai "proyek pribadinya".

Infantino: Dari Singgasana ke Ambang Pemecatan

Semua benang ini berkumpul untuk melilit leher Gianni Infantino. Presiden berkebangsaan Swiss-Italia itu tidak hanya gagal memperhitungkan reaksi terhadap rencananya menjual saham dari turnamen-turnamen FIFA kepada para investor, tetapi ia juga menambahkan bencana finansial dengan pengelolaan Piala Dunia Antarklub.

Kemarahan mencapai puncaknya ketika Uni Sepak Bola Eropa "UEFA" menuntut secara terang-terangan agar ia dipecat, sebuah preseden yang belum pernah terjadi sejak ia menjabat. Bahkan seandainya ia selamat dari pemungutan suara kali ini, kekuasaannya telah terkikis, dan kemampuannya untuk meloloskan keputusan penting apa pun, termasuk perluasan turnamen, kini nyaris tidak ada.