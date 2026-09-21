Janji rahasia dan skenario yang tersusun rapi: di balik layar krisis Mohamed El Shenawy dan Hossam Hassan

Cedera bukanlah satu-satunya penyebab rasa tidak puas yang dialami Mohamed El Shenawy, penjaga gawang Al Ahly, terhadap Hossam Hassan, direktur teknik timnas Mesir, sebab akar krisis ini bermula dari sebuah insiden yang terjadi saat Mesir tampil di Piala Dunia 2026, tepatnya sebelum laga menghadapi Iran pada matchday ketiga fase grup.

El Shenawy mengalami cedera bersama Al Ahly sebelum Hossam Hassan mengumumkan daftar pemain Mesir untuk persiapan menghadapi Angola dan Sudan Selatan pada 25 dan 29 September ini, dalam matchday pertama dan kedua kualifikasi menuju Piala Afrika 2027, di samping laga persahabatan melawan Afrika Selatan pada 4 Oktober mendatang.

Jurnalis Karim Rizkallah mengungkap detail krisis tersebut, menjelaskan bahwa awal ketegangan muncul setelah El Shenawy sebelumnya mendapat janji dari staf teknik untuk bermain sebagai starter melawan Iran, apabila timnas resmi memastikan lolos ke babak berikutnya.

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El Shenawy meminta penjelasan

Benar saja, timnas Mesir mendekati kelolosan, tetapi kejutan datang pada hari pertandingan ketika susunan pemain utama diumumkan, dengan munculnya Mostafa Shobier sebagai penjaga gawang menggantikan El Shenawy, yang membuat kapten Al Ahly itu tidak puas karena menilai kesepakatan sebelumnya tidak dihormati.

Rizkallah menjelaskan bahwa El Shenawy, setelah bus timnas tiba di stadion, memberi tahu salah satu ofisial bahwa ia merasa kecewa, dan meminta agar sikapnya disampaikan kepada Ibrahim Hassan, bahkan mengisyaratkan kemungkinan tidak duduk di bangku cadangan, terutama karena terdapat empat penjaga gawang dalam daftar pemain pertandingan.

Menurut versi yang sama, Ibrahim Hassan turun tangan untuk meredakan situasi, sebelum Hossam Hassan dan Ibrahim Hassan mengadakan pertemuan dengan El Shenawy dan Mostafa Shobier.

Selama pertemuan itu, Hossam Hassan menjelaskan kepada Shobier bahwa ia sebelumnya telah menjanjikan El Shenawy untuk bermain dalam pertandingan tersebut, dan memintanya agar mengizinkan sang penjaga gawang tampil sebagai starter, yang disetujui Shobier tanpa keberatan.

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Keputusan administratif menghentikan perubahan

Namun skenario itu tidak sempurna, setelah ofisial Walid Badr turun tangan, menjelaskan kepada staf teknik bahwa lembar pertandingan resmi, atau yang dikenal dengan "score sheet", ternyata sudah diserahkan kepada panitia penyelenggara.

Dengan demikian, melakukan perubahan apa pun pada susunan pemain pada saat itu akan dihitung sebagai pergantian resmi pertama dalam pertandingan, sehingga susunan pemain yang telah diumumkan dipertahankan dan Mostafa Shobier memulai laga.

Meskipun El Shenawy pada awalnya memahami situasi tersebut, versi ini menyebutkan bahwa keraguan mulai menguasai dirinya belakangan, setelah muncul keyakinan bahwa apa yang terjadi mungkin hanya skenario yang telah disiapkan sebelumnya untuk meredam kemarahannya dan menahan keberatannya atas tidak dilaksanakannya janji yang ia terima.

Insiden ini, menurut versi yang beredar, tetap menjadi salah satu penyebab ketegangan antara El Shenawy dan staf timnas Mesir, di saat sang penjaga gawang bersiap kembali ke perhitungan Mesir setelah pulih dari cedera.