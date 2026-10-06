Klub Barcelona bersiap mengumumkan secara resmi perpanjangan kontrak pemain asal Brasil, Raphinha, hingga tahun 2030, dalam langkah strategis yang menegaskan keinginan klub untuk mempertahankan salah satu elemen ofensif andalannya pada tahun-tahun mendatang.

Menurut yang diungkapkan jurnalis Fabrizio Romano, Raphinha akan menandatangani kontrak barunya bersama Joan Laporta pada hari Jumat mendatang, dan setelah itu akan menggelar konferensi pers untuk membicarakan alasan keputusannya bertahan bersama tim Catalan tersebut.

Raphinha sendiri sebelumnya telah meminta perpanjangan kontraknya, setelah ikatan sebelumnya dengan Barcelona berlaku hingga 2028, demi keinginan untuk menjamin masa depannya dalam jangka waktu yang lebih panjang.

Kontrak baru tersebut akan tetap mempertahankan klausul pelepasan senilai satu miliar euro.

Meski mendapat tawaran-tawaran menggiurkan dari klub-klub Arab Saudi selama musim panas, Raphinha tetap bertahan untuk tinggal di Barcelona, dengan keinginan memperbaiki gajinya agar sesuai dengan posisinya saat ini di dalam tim, di samping memperoleh kontrak jangka panjang.

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Raphinha menjelma menjadi salah satu senjata terpenting Barcelona sejak kedatangan Hansi Flick, yang meyakinkannya untuk bertahan dan memberinya peran kepemimpinan di dalam tim, sebelum sang pemain pada musim ini menyetujui untuk mengisi posisi penyerang murni setelah klub gagal mendatangkan Julian Alvarez.

Pengalihan peran Raphinha ke posisi «9» berjalan sempurna, setelah ia menjadi pencetak gol terbanyak tim dan salah satu kunci utama tekanan ofensif, sehingga menegaskan posisinya sebagai acuan utama dalam proyek Barcelona pada tahun-tahun mendatang.

Raphinha diperkirakan akan mengungkap detail keputusannya selama konferensi pers, di saat keinginan kedua belah pihak tampak jelas untuk melanjutkan kemitraan hingga tahun 2030.