"Janji dan kata-kata yang mengharukan"... Ibrahim Díaz memecah keheningannya setelah tersingkir dari Piala Dunia

Ibrahim Diaz, bintang Real Madrid, akhirnya angkat bicara setelah tersingkir dari Piala Dunia 2026 oleh Prancis, dengan kekalahan 2-0 di babak perempat final.

Timnas Maroko menampilkan performa yang solid di Piala Dunia ini, dan berambisi untuk setidaknya mencapai babak semifinal, seperti yang mereka lakukan pada edisi 2022, namun ambisi tersebut terhenti oleh timnas Prancis.

Diaz menyampaikan pesan kepada para penggemar melalui akunnya di platform “X”, di mana ia mengatakan: “Beberapa hari yang lalu, perjalanan kami di Piala Dunia berakhir… Kami pulang dengan perasaan sedih, namun perjalanan ini tidak akan berhenti di sini… Kami akan kembali dengan lebih kuat dan lebih gigih demi tanah air kami.”

Ia melanjutkan: “Terima kasih dari lubuk hati yang paling dalam kepada para penggemar Maroko atas dukungan tak terbatas kalian… Kalian selalu bersama kami di setiap langkah, dan dukungan kalian sangat berarti bagi kami.”

Dia menutupnya dengan memberikan janji kepada para penggemar Maroko: “Yang terbaik belum datang.”







