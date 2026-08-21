Pemain 23 tahun itu sudah lama hidup dengan absen yang kini ia ungkap ke publik karena disfungsi neurologis. Eberl memang tidak menyebutkan waktu pasti kapan masalah itu pertama kali muncul, tetapi mengatakan: "Kami sudah mengetahuinya sepanjang musim lalu dan sudah menanganinya. Bagi kami, ini sudah menjadi keseharian."

Musiala mengalami patah tulang fibula pada Juli tahun lalu saat perempat final Piala Dunia Antarklub melawan Paris Saint-Germain. Setelah absen berbulan-bulan karena terpaksa, ia menjalani comeback pada Januari, tetapi sejak itu harus bergulat dengan berbagai cedera ringan dan hingga hari ini belum kembali ke performa lamanya. Selama itu pula, tampaknya ia juga sudah mengonsumsi obat-obatan untuk epilepsi absansnya.

Kejatuhan yang kini terjadi di hadapan publik saat laga uji coba melawan RB Leipzig pada Sabtu dan 1. FC Heidenheim pada Selasa disebut dipicu oleh perubahan pengobatan. "Dia sedikit mengubah sesuatu dalam perawatannya. Itu menimbulkan sedikit efek samping," jelas Kompany. "Itulah sebabnya itu terjadi untuk pertama dan kedua kalinya. Sangat normal dalam sebuah perawatan untuk sesekali mencoba hal yang berbeda."

Eberl berkata: "Setiap orang yang minum tablet tentu senang jika tidak perlu minum tablet lagi." Sekarang yang perlu dilakukan adalah "menyesuaikan pengobatan agar kami kembali ke kondisi sebelumnya, ketika dia sudah sangat, sangat lama bebas dari serangan".

Jamal Musiala tidak masuk skuad untuk melawan BVB

Sementara itu, Kompany membahas cara menghadapi penyakit Musiala yang secara internal sudah lama dinormalisasi: "Momen syok pertama kami sudah terjadi beberapa waktu lalu. Sejak itu, kami mendapat jauh lebih banyak informasi, memahami situasinya dengan jauh lebih baik. Kami membuat setiap keputusan dengan informasi terbaik dari para ahli terkemuka. Kami tidak menghadapi ini dengan keresahan, justru sebaliknya."

Sebagai contoh, Kompany menyebut reaksi staf pendamping dan banyak rekan setim saat insiden kedua melawan Heidenheim. "Bangku cadangan benar-benar tenang. Michael Olise, sahabat terbaik Jamal, sedang sibuk dengan instruksi taktis di bangku cadangan," kata Kompany. Namun faktanya, sejumlah pemain seperti Jonathan Tah juga langsung bergegas menghampiri Musiala dan membentuk lingkaran pelindung di sekelilingnya saat perawatan dilakukan di lapangan.

Menurut Kompany, saat ini Musiala hanya berlatih secara "individual" dan karena itu juga tidak akan masuk skuad untuk Supercup melawan Borussia Dortmund pada Sabtu. Hal ini bukan karena kekhawatiran umum, melainkan akibat perubahan terbaru dalam pengobatan. "Kami ingin dia menjalani adaptasi ini dalam perawatannya tanpa tekanan," kata Kompany.

Vincent Kompany memuji perkembangan permainan Jamal Musiala

Sang pelatih juga merasa penting dalam pernyataannya untuk memuji performa olahraga Musiala dalam dua laga uji coba itu hingga dua kali ia ditarik keluar. "Masih ada satu hal yang kurang dalam analisis. Ada juga lima menit melawan Heidenheim dan sepuluh menit melawan Leipzig ketika dia bermain sepak bola," kata Kompany.

"Lihatlah menit-menit saat dia bermain. Dia melakukan hal-hal yang levelnya bukan sama dengan pemain terbaik kami, melainkan satu tingkat lebih tinggi. Kami belum melihat Jamal seperti itu lagi sejak cederanya melawan Paris." Saat melawan Leipzig, ia bahkan mencetak gol yang membuat skor akhir menjadi 3-1.

Kemungkinan besar Musiala akan kembali masuk skuad saat pembuka Bundesliga melawan VfB Stuttgart pada Jumat mendatang. "Saya menantikan serangan balasan yang pada suatu saat akan datang dari Jamal," kata Kompany. "Saya merasa dia kembali memiliki semua sarana untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di lapangan. Dalam perspektif besar, saya tahu bahwa dia telah membuat kemajuan yang sangat besar pada musim panas ini."