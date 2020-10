"Jangan Kasih Dia Umpan!" - Karim Benzema Kedapatan Beri Instruksi Nakal Ke Ferland Mendy

Penyerang Karim Benzema kedapatan memberi instruksi khusus kepada Ferland Mendy untuk tidak memberikan umpan kepada seorang pemain, yang diduga kuat adalah Vinicius Junior, saat bertanding melawan .

Dalam partai lanjutan Liga Champions itu, Madrid harus berbagi skor 2-2 dengan Gladbach, Rabu (28/10) dini hari WIB. Los Blancos nyaris kalah dan bahkan sempat tertinggal dua gol hingga menit ke-87 akibat dwigol Marcus Thuram.

Benzema kemudian memperkecil keadaan lewat tembakan akrobatiknya sebelum Casemiro menyamakan skor di masa injury time. Madrid pun terhindar dari empat kekalahan beruntun di Liga Champions, yang akan menjadi rekor terburuk mereka.

Namun, saat turun minum sebelum kick-off babak kedua, terjadi sebuah insiden menarik di lorong pemain Madrid ketika mereka tertinggal 1-0 dari Gladbach.

Seperti yang tampak dalam sebuah video yang beredar luas di media sosial, Benzema berbincang-bincang dengan kompatriotnya, Mendy. Striker Prancis itu diduga kuat mengkritik partnernya di lini depan, Vinicius.

"Jangan kasih dia umpan. Demi ibu saya! Dia bermain melawan kami," demikian diucapkan Benzema.

Sementara itu, Vinicius yang berdiri beberapa meter dari Benzema dan Mendy terlihat memperhatikan mereka.

