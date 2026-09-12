Pemain tim nasional Prancis itu, yang dikenal tidak suka memberikan wawancara, sempat menjadi sorotan setelah kemenangan 5-0 Bayern Munich atas Bodö/Glimt, saat ia DAZN-reporter Jochen Strutzky dibuat putus asa oleh keengganannya.

"Michael Olise adalah seseorang yang ingin bermain sepak bola. Dan hal-hal di luar itu tidak terlalu ia pedulikan," kata Eberl dalam konferensi pers jelang laga Bundesliga melawan Elversberg. "Kami sudah melihat itu saat perkenalannya dua tahun lalu. Tidak semua orang sama."

Namun, ia juga menegaskan: "Kalau kita melihat media sosial, dia dirayakan. Karena orang-orang просто mengatakan: Ini pemain sepak bola, dia harus bermain sepak bola, dia harus bersenang-senang. Dan anak-anak lebih mudah mengidentifikasi diri dengan itu dibanding mungkin kami. Bagi kami, yang paling penting adalah dia menunjukkan apa yang bisa dia lakukan di lapangan. Dan dia melakukannya dengan brilian." Dalam kesempatan itu, Eberl juga menunjukkan bahwa Olise dinobatkan sebagai Man of the Match tiga kali dalam lima pertandingan musim ini.

Kompany merasa penting untuk menyoroti hal lain. Karena itu, pria Belgia itu menyela: "Bolehkah saya mengajukan pertanyaan kepada jurnalis yang mengajukan pertanyaan itu? Apakah Anda tidak puas karena ini sekarang menjadi viral? Kalau dia menjawab semua pertanyaan, seperti yang saya lakukan, tidak ada yang akan viral."

Ia juga menegaskan bahwa Olise selalu bersikap profesional di luar lapangan: "Sponsor hanya ingin dirinya dibicarakan. Dan ketika Michael ada di sana, maka para sponsor dibicarakan. Di sini kita harus jujur: Cara Michael tidak memberikan nilai buruk bagi sponsor mana pun dan bagi jurnalis mana pun. Sama sekali tidak. Dan semua orang menikmatinya. Kita tidak boleh mencampuradukkan terlalu banyak hal."

Dalam wawancara yang ramai dibicarakan pada pertengahan pekan itu, Strutzky membuka dengan pertanyaan tentang gol indah Olise dari jarak sekitar 25 meter yang sempat mengubah skor menjadi 4-0 di Allianz Arena. Gol itu disebut "luar biasa", bagaimana rasanya bagi Olise sendiri? Ia menjawab singkat: "Tidak tahu." Saat ditanya lagi apakah dia benar-benar tidak tahu, Olise hanya menggelengkan kepala.

Percobaan Strutzky berikutnya, kali ini dengan pertanyaan bagaimana gol seperti itu bisa tercipta, secara intuitif atau dengan pemikiran. "Maksud saya, saya menendang lalu bola masuk atau tidak," jelas Olise.

Wawancara Michael Olise di DAZN cepat berakhir

Saat diberi komentar bahwa kalau memang semudah itu, maka semua orang bisa melakukannya, Olise sempat tersenyum lalu menegaskan: "Saya bukan satu-satunya yang bisa mencetak gol." Strutzky mulai putus asa dan berkata: "Anda membuat saya sangat sulit melakukan wawancara di sini. Apa yang membuat Anda bahagia, apa yang membuat Anda tertawa? Mencetak gol?" Olise mengangguk singkat, berkata "ya", lalu wawancara pun berakhir.

Pemain 24 tahun itu sedikit lebih banyak bicara di mikrofon media resmi UEFA. Di sana ia menyebut penampilan timnya sebagai "penampilan yang bagus": "Babak pertama agak sulit karena mereka bermain sangat dalam. Tapi ketika pertandingan menjadi lebih terbuka, kami bisa memanfaatkan peluang kami." Ketika ditanya apakah pelajarannya adalah Bayern mungkin harus lebih sabar dibanding musim lalu, ia menjawab: "Kami bermain sama seperti tahun lalu. Dan apa pun yang terjadi, terjadilah."

Apa yang dikatakan pelatih kepala Vincent Kompany saat skor 0-0 pada jeda? "Saya tidak tahu. Dia bilang pertandingan akan terbuka dan kami akan mendapatkan peluang kami." Lalu, seberapa menyenangkannya bermain di tim FCB ini? "Bagus. Kami semua tahu pergerakan lari masing-masing dan kami tahu bagaimana harus bermain bersama. Jadi semuanya berjalan baik. Kami senang."

Olise dianggap enggan berurusan dengan media dan jarang memberikan wawancara. Karena itu juga, ia mendapat julukan "Mr. Nonchalant".