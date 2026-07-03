"Jangan terlalu bersemangat".. Abu Treika memberikan nasihat kepada timnas Mesir menjelang laga melawan Australia

Para penggemar di dunia Arab dan Afrika menantikan pertandingan yang dinanti-nantikan antara tim nasional Mesir dan Australia, dalam babak 32 besar Piala Dunia 2026, sebuah laga yang memiliki arti ganda yang melampaui sekadar perebutan tiket lolos ke babak berikutnya.

Dalam analisisnya mengenai pertandingan tersebut melalui saluran beIN SPORTS, mantan bintang timnas Mesir Mohamed Abu Treika menekankan bahwa pertandingan ini merupakan tanggung jawab yang besar, sambil menyatakan bahwa “timnas Mesir tidak hanya mewakili dirinya sendiri dalam pertandingan ini, tetapi juga mewakili seluruh bangsa Arab dan benua Afrika.”

Abu Treika menambahkan: “Hari ini kita dihadapkan pada peluang emas. Saya ingin agar ada pendekatan yang rasional; akal adalah perhiasan… Pertandingan yang didasari akal… Kami menyadari bahwa kalian memiliki semangat dan antusiasme, tetapi akallah yang menentukan kemenangan.”

Ia menjelaskan bahwa kunci kemenangan terletak pada memprovokasi lawan secara sepak bola melalui penguasaan bola dan permainan cepat di lapangan, sambil berkata: “Provokasi tim lawan secara sepak bola. Bagaimana caranya? Dengan menguasai bola dan bermain cepat. Karena mereka terbiasa menyerang dan menekan. Jadi hari ini, penguasaan bola kami harus dilakukan tanpa kesalahan dalam umpan.”

Abu Treika menutup pernyataannya dengan menegaskan keyakinannya pada kemampuan “Al-Fara’ana” untuk memenangkan pertandingan ini: “Saya yakin kami memiliki kemampuan dan semua faktor yang diperlukan untuk mengalahkan Australia.”

Pertandingan ini dianggap sebagai titik balik dalam perjalanan timnas Mesir di Piala Dunia, di tengah harapan besar para pendukung agar tim ini terus melaju di turnamen ini.