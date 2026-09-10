Pelatih tim nasional Amerika Serikat Mauricio Pochettino berpendapat bahwa Tottenham seharusnya dianugerahi gelar Premier League musim 2016/17. Pria Argentina itu membawa Spurs finis di posisi kedua di belakang Chelsea pada musim tersebut, dengan tim asuhan Antonio Conte menjadi juara dengan keunggulan tujuh poin.

"Kami seharusnya memenangi sebuah gelar, gelar juara Premier League. Itu seharusnya diberikan kepada kami," keluh Pochettino dalam sesi media di Inggris. "Mereka dihukum, mereka mengakuinya - lalu selesai begitu saja? Gelar itu seharusnya diberikan kepada tim yang finis kedua."

Latar belakangnya adalah pelanggaran Chelsea terhadap aturan terkait pelaporan keuangan, investasi oleh pihak ketiga, dan pembinaan pemain muda, yang dinilai terbukti oleh Premier League sehingga The Blues dijatuhi denda besar sebesar 12,5 juta euro dan larangan transfer selama dua tahun dengan masa percobaan.

Klub itu sendiri telah melaporkan kemungkinan pelanggaran aturan kepada liga dan secara de facto mengakuinya. Kasus ini berkaitan dengan periode 2011 hingga 2018. Saat itu klub masih dimiliki oligarki Rusia Roman Abramovich, dengan gelar pada 2017 menurut Pochettino karena itu tidak sah.

Pochettino soal Chelsea: "Tidak bermain dengan aturan yang sama"

"Memang benar bahwa kami tidak bermain dengan aturan yang sama. Oke, sekarang kita bisa mengatakan bahwa mereka mencetak gol, memenangi pertandingan, dan seterusnya. Oke, tetapi sangat adil untuk mengatakan bahwa sebelum musim dimulai kami tidak berangkat dengan kondisi yang sama," geram pria 54 tahun itu, yang menariknya sempat melatih Chelsea pada musim 2023/24.

Mungkin Spurs "dengan aturan yang sama, jika kami memakai standar yang sama, bisa merekrut beberapa pemain yang akan meningkatkan tim, atau mencetak lebih banyak gol."

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Pochettino mengaku "tidak ingin mengeluh, tetapi itulah kenyataannya. Jika mereka mengakui bahwa mereka melanggar aturan, maka gelar Premier League seharusnya menjadi milik tim terbaik kedua," simpulnya.

"Saya tidak takut mengatakan yang sebenarnya. Fans Chelsea akan marah kepada saya karena saya mengatakan ini, tetapi jika kami di Tottenham dan kami melanggar aturan, saya juga akan mengakuinya," tutup Pochettino.