Pelatih tim nasional AS Mauricio Pochettino berpendapat bahwa Tottenham seharusnya dianugerahi gelar Premier League musim 2016/17. Pria Argentina itu membawa Spurs finis di posisi kedua di belakang Chelsea pada musim tersebut, ketika tim asuhan Antonio Conte menjadi juara dengan keunggulan tujuh poin.

"Kami seharusnya memenangkan sebuah gelar, sebuah gelar juara Premier League. Itu seharusnya diberikan kepada kami," keluh Pochettino dalam sesi bersama media Inggris. "Mereka dihukum, mereka mengakuinya - lalu hanya itu? Gelar itu seharusnya diberikan kepada tim yang finis kedua."

Latar belakangnya adalah pelanggaran Chelsea terhadap aturan terkait pelaporan keuangan, investasi oleh pihak ketiga, dan pengembangan pemain muda, yang dinilai terbukti oleh Premier League dan karena itu The Blues dijatuhi denda besar lebih dari 12,5 juta euro dan larangan transfer bersyarat selama dua tahun.

Klub itu sendiri telah melaporkan kemungkinan pelanggaran aturan kepada liga dan secara de facto mengakuinya. Perkara ini mencakup periode dari 2011 hingga 2018. Saat itu klub tersebut masih dimiliki oligarki Rusia Roman Abramovich, sehingga menurut Pochettino gelar pada 2017 itu tidak sah.

Pochettino soal Chelsea: "Tidak bermain dengan aturan yang sama"

"Benar bahwa kami tidak bermain dengan aturan yang sama. Oke, sekarang kami bisa mengatakan bahwa mereka mencetak gol, memenangi pertandingan, dan seterusnya. Oke, tetapi sepenuhnya adil untuk mengatakan bahwa sebelum musim dimulai kami tidak tampil dengan kondisi awal yang sama," kecam pria 54 tahun itu, yang ironisnya pernah melatih Chelsea pada musim 2023/24.

Mungkin Spurs "di bawah aturan yang sama, jika kami menerapkan standar yang sama, bisa merekrut beberapa pemain yang akan meningkatkan tim, atau bisa mencetak lebih banyak gol."

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Pochettino mengaku "tidak ingin mengeluh, tetapi itulah kenyataannya. Jika mereka telah mengakui bahwa mereka melanggar aturan, maka gelar Premier League seharusnya menjadi milik tim terbaik kedua," simpulnya.

"Saya tidak takut untuk mengatakan kebenaran. Fans Chelsea akan marah kepada saya karena saya mengatakan ini, tetapi jika kami berada di Tottenham dan melanggar aturan, saya juga akan mengakuinya," ujar Pochettino sebagai penutup.