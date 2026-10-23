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Alvino Hanafi
Diterjemahkan oleh

Jangan takut! De Zerbi minta para bintang Tottenham Hotspur mematahkan kutukan di Stamford Bridge dalam derbi panas

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Pelatih kepala Tottenham Hotspur Roberto De Zerbi menyatakan bahwa catatan buruk Tottenham di Stamford Bridge sepanjang sejarah menjadi motivasi tambahan, bukan beban. Pelatih asal Italia itu menegaskan skuadnya memiliki kualitas yang cukup untuk meraih kemenangan atas Chelsea.

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De Zerbi incar kemenangan langka di Stamford Bridge

Pelatih kepala Tottenham Hotspur Roberto De Zerbi menegaskan skuadnya tidak gentar menjelang lawatan berat ke markas Chelsea di Stamford Bridge pada Sabtu. Tottenham bertandang ke London untuk membangun momentum setelah meraih kemenangan pertama mereka di Premier League musim ini, yakni kemenangan 3-1 atas Coventry City.

Menanggapi catatan buruk Tottenham saat bertandang ke markas Chelsea, di mana mereka hanya menang sekali dalam 41 lawatan terakhir, De Zerbi memandang statistik itu sebagai pendorong mental.

“Bagi saya, itu motivasi tambahan,” kata De Zerbi. “Catatan itu memberi kami lebih banyak motivasi, mentalitas yang lebih kuat, dan lebih banyak energi untuk memenangi pertandingan.”

Pelatih asal Italia tuntut keberanian dan disiplin taktik

De Zerbi meminta timnya menunjukkan karakter dan agresivitas sambil tetap berkonsentrasi penuh di lapangan. “Kami punya kualitas yang cukup untuk memenangi pertandingan, pertandingan ini,” tegas De Zerbi.

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“Bermain dengan karakter, dengan keberanian, mencari cara untuk mencetak gol, mencari cara untuk bertahan sebaik mungkin dengan keberanian. Itu saja.”

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“Saya lebih memilih reaksi yang terlalu keras ketimbang pemain yang tidak menunjukkan semangat dan tidak bereaksi,” tambah pelatih Tottenham itu.

De Zerbi enggan membahas keputusan wasit atau kontroversi masa lalu

Mengingat pertemuan-pertemuan sengit sebelumnya antara kedua rival asal London itu, De Zerbi menolak membahas keputusan wasit ataupun rasa takut di kubunya. “Saya tidak ingin berbicara tentang wasit. Tidak,” kata De Zerbi dengan tegas.

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“Kami harus tetap fokus, tetap memperhatikan bola, permainan kami, rencana kami, mentalitas kami, dan energi kami.”

“Apakah Anda merasakan ketakutan pada para pemain Anda? Tidak,” tambahnya.

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Tottenham bersiap menghadapi derbi dengan pertaruhan besar

Dengan Pedro Porro kembali tersedia dan Andy Robertson dinyatakan bugar, De Zerbi akan memilih tim yang kompetitif meski sejumlah pemain masih absen karena cedera.

Tottenham membidik kemenangan beruntun untuk mulai membangun momentum dalam kiprah mereka di Premier League.

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Pertandingan Tottenham melawan Chelsea di Stamford Bridge dimulai pukul 17.30 BST pada Sabtu malam.

Seorang jurnalis olahraga dengan pengalaman hampir satu dekade, memulai perjalanan profesionalnya di Tabloid BOLA yang legendaris di Indonesia dari tahun 2017 hingga edisi cetak terakhirnya pada Desember 2018. Setelah itu, ia bergabung dengan GOAL, berkontribusi sebagai penulis lepas untuk FIFA, serta bekerja di departemen media Federasi Sepak Bola ASEAN (AFF). Bersamaan dengan karier jurnalistiknya, ia juga aktif sebagai komentator play-by-play siaran langsung sepak bola Indonesia sejak tahun 2017. Meraih gelar sarjana Sejarah dari Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Padjadjaran, Bandung.