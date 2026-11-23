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Manajer Real Madrid Jose Mourinho menanggapi keras klaim gelandang Villarreal Santi Comesana bahwa wasit menguntungkan Real Madrid dan Barcelona. Menjelang laga Liga Champions melawan PSV, pelatih asal Portugal itu menuding Comesana mengalami "amnesia" dan meminta agar Real Madrid tidak dikaitkan dengan kasus Negreira yang melibatkan Barcelona.

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Mourinho bantah klaim Comesana soal wasit

Mourinho menanggapi keras pernyataan gelandang Villarreal, Comesana. Sang gelandang baru-baru ini menyiratkan bahwa wasit menguntungkan Barcelona dan Real Madrid di Liga Spanyol . Dalam konferensi pers menjelang laga Madrid melawan PSV di Liga Champions , Mourinho langsung menolak perbandingan tersebut. Pelatih asal Portugal itu berpendapat bahwa keputusan-keputusan wasit belakangan ini yang merugikan timnya justru membuktikan sebaliknya.

Pernyataan tegas Mourinho menambah panas perdebatan soal wasit yang masih berlangsung di sepakbola Spanyol. Ia menegaskan bahwa Real Madrid tidak akan menerima jika disamakan dengan rival sengitnya dalam kontroversi perwasitan.

Pelatih asal Portugal itu tuding pemain Villarreal alami ‘amnesia’

Mourinho merujuk langsung pada pertemuan Madrid sebelumnya dengan Villarreal untuk membantah argumen Comesana. Ia mengingatkan para wartawan tentang insiden-insiden dalam pertandingan itu yang merugikan timnya.

“Dia mengalami amnesia karena saat melawan Real Madrid, ketika skor 2-0 dan pertandingan sudah selesai, ada gol yang dianulir, Vinicius diusir, dan Real Madrid bermain dengan sepuluh orang selama 20 menit ditambah delapan menit waktu tambahan,” kata Mourinho, seperti dikutip 20Minutos.

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Pelatih Madrid itu juga sangat keberatan karena Comesana mengaitkan klubnya dengan penyelidikan perwasitan yang masih berlangsung seputar Barcelona. Ia berkata: “Dia suka melakukan hal yang paling mudah, yaitu menyamakan keduanya. Silakan saja, tetapi jangan dalam kasus Negreira. Jangan samakan kami dalam hal itu. Jika dia ingin bicara omong kosong atau mengalami amnesia soal hal-hal kecil ini, itu bukan masalah besar.”

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Jadwal pertandingan yang padat

Selain polemik perwasitan, Mourinho menggunakan kesempatan berbicara kepada media untuk membahas padatnya jadwal pertandingan di Spanyol. Meski mengakui bahwa “uang menentukan segalanya”, ia mempertanyakan keluhan para pemain soal beban kerja dan menyarankan agar siapa pun yang ingin mogok diberi pilihan menerima pemotongan gaji sebesar 50 persen.

“Jika kita menginginkan uang itu, kita harus bekerja keras dan mengambil risiko. Begitulah hidup,” tambah Mourinho. “Jika ada pemain yang ingin mogok karena kami memainkan terlalu banyak pertandingan, kami cukup menawarkan pilihan kepada mereka untuk menerima gaji 50 persen lebih rendah.”

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Bersiap menghadapi PSV

Madrid kini kembali memusatkan perhatian pada laga Eropa melawan PSV. Tim asuhan Mourinho akan berupaya meraih kemenangan kesepuluh beruntun di semua kompetisi saat menjamu PSV, sekaligus membuka jalan untuk memastikan lolos langsung ke fase gugur.