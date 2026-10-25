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Aston Villa FC v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh

"Jangan salah paham"; Haaland tentukan apa yang dibutuhkan Manchester City usai tamparan Aston Villa

Aston Villa vs Manchester City
Aston Villa
Manchester City
Premier League
E. Haaland
Inggris
Norwegia

"Ini bukan soal nasib buruk"

Erling Haaland menentukan apa yang dibutuhkan timnya, Manchester City, untuk berbenah setelah kekalahan 2-1 dari Aston Villa di Liga Inggris.

Manchester City menelan kekalahan dengan skor 1-2 dari tuan rumah Aston Villa, Sabtu malam, di Stadion Villa Park, dalam lanjutan pekan kedelapan Premier League, dalam sebuah laga yang mengungkap wajah lain dari tim yang biasanya mendominasi lawan-lawannya.

Haaland mengatakan, menurut situs " tribuna": "Kami perlu menyuplai para pemain sayap, lalu para pemain sayap perlu tahu kapan harus melakukan penetrasi dan kapan harus menahan bola."

Ia melanjutkan: "Sejujurnya, saya rasa kami menyuguhkan beberapa hal yang bagus, jangan salah paham. Kami mendapat peluang-peluang, lihat saja Gvardiol di babak kedua, ia melepaskan beberapa sundulan, dan di babak pertama juga Ndiaye melepaskan tembakan yang membentur tiang."


Haaland menambahkan: "Ini bukan soal nasib buruk, tetapi kami harus lebih tajam dan harus menempatkan bola ke dalam gawang karena itulah yang harus kamu lakukan dalam pertandingan sepak bola."

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