Erling Haaland menentukan apa yang dibutuhkan timnya, Manchester City, untuk berbenah setelah kekalahan 2-1 dari Aston Villa di Liga Inggris.

Manchester City menelan kekalahan dengan skor 1-2 dari tuan rumah Aston Villa, Sabtu malam, di Stadion Villa Park, dalam lanjutan pekan kedelapan Premier League, dalam sebuah laga yang mengungkap wajah lain dari tim yang biasanya mendominasi lawan-lawannya.

Haaland mengatakan, menurut situs " tribuna": "Kami perlu menyuplai para pemain sayap, lalu para pemain sayap perlu tahu kapan harus melakukan penetrasi dan kapan harus menahan bola."

Ia melanjutkan: "Sejujurnya, saya rasa kami menyuguhkan beberapa hal yang bagus, jangan salah paham. Kami mendapat peluang-peluang, lihat saja Gvardiol di babak kedua, ia melepaskan beberapa sundulan, dan di babak pertama juga Ndiaye melepaskan tembakan yang membentur tiang."





Haaland menambahkan: "Ini bukan soal nasib buruk, tetapi kami harus lebih tajam dan harus menempatkan bola ke dalam gawang karena itulah yang harus kamu lakukan dalam pertandingan sepak bola."