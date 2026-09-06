"Jangan remehkan dia": Perbandingan bintang Arsenal dengan Firmino picu perselisihan sengit antara Gary Neville dan Carragher

Gary Neville, mantan bintang Manchester United, mengkritik Jamie Carragher, mantan pemain Liverpool, karena membandingkan bintang Arsenal itu dengan Roberto Firmino asal Brasil, mantan pemain Liverpool.

Menurut surat kabar "The Sun", Kai Havertz menjadi pusat perdebatan sengit di saluran "Sky Sports", sebelum ia mencetak gol yang memukau dalam pertandingan Arsenal melawan Chelsea.

Penyerang berusia 27 tahun itu memainkan peran utama dalam kemenangan Arsenal meraih gelar Liga Primer Inggris pada musim lalu.

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Havertz menyamakan kedudukan atas gol Morgan Rogers dengan tembakan dari jarak dekat, dan ia juga melakukan trik apik kepada Martin Odegaard untuk memberi keunggulan bagi Arsenal.

Sebelum mencatatkan namanya dalam daftar pencetak gol, pemain asal Jerman itu dibandingkan dengan mantan bintang Liverpool, Roberto Firmino, oleh analis olahraga Jamie Carragher.

Pujian ini memicu perdebatan sengit secara langsung di Stadion Emirates bersama rekannya, Gary Neville.

Legenda Manchester United yang memprediksi keberhasilan Arsenal mempertahankan gelarnya itu berkata: "Saya rasa keberadaan Havertz di lini serang berarti bek tengah saya bisa bergerak sedikit ke arahnya".

Ia melanjutkan: "Havertz pemain yang bagus, ia pemain dengan penampilan yang sangat baik, tetapi ia tidak akan terlalu membuatmu ketakutan".

Carragher, mantan bek Liverpool, menjawab: "Hal itu tidak menghalangi Mohamed Salah untuk bermain bersama Firmino".

Neville yang berusia 51 tahun menegur rekannya sambil berkata: "Tidak, tidak, tidak. Tolong, tolong, tolong, tolong jangan meremehkan Firmino dari segi bahwa ia adalah pemain yang luar biasa".

Carragher menjawab, berusaha mendukung argumennya, dengan berkata: "Dari segi mencetak gol".

Namun Neville menambahkan: "Ia luar biasa dalam caranya menjadi sepadan dengan Mane dan Salah, hal itu sangat diperlukan".

Lalu Carragher yang berusia 48 tahun bertanya: "Jadi mengapa Havertz tidak bisa menjadi tipe pemain seperti itu?".

Neville menegaskan: "Saya tidak berpikir Havertz sebaik Firmino dalam bentuk apa pun".

Havertz membuat pemain Viktor Gyokeres, yang bernilai 63,5 juta pound sterling, berada di luar susunan pemain utama Arsenal pada fase-fase awal musim ini.

Ia juga mencetak gol dalam kemenangan Arsenal pada laga pembuka musim melawan tim yang baru promosi, Coventry, bulan lalu.

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Havertz kini telah mencetak 45 gol di Liga Primer Inggris dalam 166 pertandingan, sedangkan Firmino mencetak 82 gol dalam 256 pertandingan.