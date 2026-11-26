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Bruno Fernandes mengaku tidak akan pernah menutup peluang kembali ke Sporting CP setelah menerima penghormatan khusus sebelum laga dan mencetak dua gol dalam hasil imbang 2-2 Manchester United di Liga Champions. Kapten United itu juga menjelaskan mengapa ia tidak merayakan golnya secara berlebihan dan memberi saran menjelang duel Sporting melawan FC Porto.

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Fernandes buka peluang kembali ke Sporting

Kapten Manchester United Bruno Fernandes menegaskan bahwa ia tidak akan pernah menutup peluang bermain lagi untuk Sporting CP. Ia mencetak dua gol dalam hasil imbang 2-2 di Liga Champions pada Rabu, saat kembali ke Stadion Jose Alvalade untuk pertama kalinya dalam hampir tujuh tahun. Sebelum laga, presiden klub Frederico Varandas memberinya kenang-kenangan bernomor delapan yang dibingkai. Gelandang asal Portugal itu kemudian berbicara hangat tentang ikatannya yang tetap erat dengan Sporting.

"Pintu itu tidak pernah tertutup. Saya sangat menyayangi klub ini. Kemungkinan itu bergantung pada banyak orang. Saya tidak menutup pintu itu dan tidak akan pernah. Saya pernah bahagia di sini dan bisa bahagia lagi jika itu terjadi," kata Fernandes kepada Sport TV seusai pertandingan.

Alasan Fernandes tidak merayakan dua golnya secara berlebihan

Fernandes mencetak 64 gol dalam 137 penampilan untuk Sporting antara Januari 2017 dan Januari 2020 sebelum bergabung dengan United. Ia tidak merayakan gol secara berlebihan ketika penalti pada menit ke-48 dan tembakan yang memantul-mantul pada menit ke-50 sempat membawa tim tamu unggul 2-1.

"Gol itu terasa aneh. Saya butuh beberapa saat untuk menyadari bola sudah masuk. Namun, begitulah yang saya rasakan saat itu," jelasnya. "Menurut saya, merayakan atau tidak merayakan gol bukan ukuran rasa hormat seorang pemain, tetapi pada akhirnya saya tidak merayakannya dengan terlalu antusias."

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Fernandes dukung Sporting jelang duel krusial melawan Porto

Diogo Dalot, jebolan akademi FC Porto yang mengalahkan Sporting di Dragao pada 2018, dicemooh keras saat masuk untuk United pada menit ke-64. Sementara itu, Fernandes memberi dukungan kepada mantan klubnya menjelang laga Primeira Liga pada Senin melawan Porto, pemuncak klasemen yang belum terkalahkan.

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"Menurut saya, yang paling dibutuhkan Sporting adalah persatuan yang mereka miliki dalam beberapa tahun terakhir. Itulah yang membuat mereka nyaris menjadi juara atau bahkan meraih gelar. Hal itu terlihat, terutama pada menit-menit akhir, dan harus terus dipertahankan," kata Fernandes. "Saya melihat tim yang sangat berkualitas dengan skuad yang sangat lengkap. Saya berharap Sporting bersaing memperebutkan gelar hingga akhir."

Sporting bersiap menghadapi ujian perebutan gelar di Estadio do Dragao

Sporting berada di posisi ketiga klasemen Primeira Liga dengan 24 poin, tertinggal sembilan poin dari Porto yang meraih 11 kemenangan dalam 11 pertandingan liga, menjelang lawatan ke Estadio do Dragao pada Senin.

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Meski Porto mendominasi kompetisi domestik, lima dari enam pertemuan liga terakhir kedua rival di Porto berakhir imbang. Hasil itu memberi Sporting harapan untuk meraih hasil penting dalam persaingan gelar.