Jerome Rothen, mantan pemain Paris Saint-Germain yang kini menjadi analis, melancarkan serangan kepada Luis Enrique, pelatih klub asal Paris tersebut, dan Zinedine Zidane, pelatih timnas Prancis, karena pujian keduanya terhadap penampilan Ousmane Dembele selama periode jeda internasional terakhir bersama Les Bleus, dengan menilai bahwa membela para pemain secara berlebihan tidak menguntungkan mereka, dan bahwa penurunan level mereka harus diakui ketika mereka tidak tampil sesuai harapan.

Dembele sendiri mengalami periode sulit dalam partisipasinya bersama timnas Prancis pada laga-laga terakhir, karena ia tidak tampil dengan level yang diharapkan, baik ketika bermain di posisi biasanya maupun di sisi kanan menghadapi Belgia, di saat ia juga tidak menunjukkan level terbaiknya bersama Paris Saint-Germain di awal musim.

Dembele, peraih Ballon d'Or 2025, mencetak dua gol dan membuat 4 assist dalam tujuh pertandingan yang ia jalani bersama Paris Saint-Germain di berbagai kompetisi.

Meski menuai kritik, Zidane membela pemainnya setelah hasil imbang 1-1 melawan Italia, dengan menegaskan kepuasannya atas apa yang ditampilkan sang pemain dalam dua pertandingan yang ia mulai sebagai starter.

Pertandingan berikutnya PSG Ligue 1 14.45 LEM

Zidane berkata: "Saya menilainya tampil bagus dalam dua pertandingan yang ia mulai. Saya senang dengan apa yang ia tampilkan di lapangan. Ousmane bermain dengan cara khasnya, banyak bergerak dan kerap meninggalkan posisinya, dan itulah yang penting bagi kami. Kita sering kali melihat gol, tetapi saya melihat segala sesuatu dengan cara yang berbeda. Saya tidak punya banyak hal untuk saya cela darinya."

Rothen: "Jangan perlakukan kami seolah kami bodoh"

Dukungan untuk Dembele berlanjut dari Luis Enrique, yang menggambarkan penampilan sang pemain selama periode jeda internasional sebagai "mengesankan", dalam pernyataan yang memicu kemarahan Rothen.

Pelatih Paris Saint-Germain itu berkata dalam konferensi pers kemarin, Jumat: "Bagi saya, ia mengesankan seperti biasanya. Ia pemain yang berbeda, dan Anda bisa membayar tiket dengan tenang untuk menyaksikannya di lapangan. Ia selalu siap menunjukkan kemampuannya, melepaskan tembakan, dan terhubung dengan rekan-rekannya. Ia tampil sangat bagus."

Namun Rothen tidak menerima pujian ini, dan menilai bahwa pernyataan positif para pelatih tidak mencerminkan kenyataan dari apa yang ditampilkan sang pemain, seraya menuntut lebih banyak keterusterangan dalam menilai penampilan.

Ia berkata melalui radio "RMC": "Kita berbicara tentang Zidane yang mengeluarkan pernyataan di mana ia mengatakan bahwa segalanya berjalan baik, bahkan penampilan kedua bek pun bagus. Tidak, tidak semuanya sebagus itu. Ada hal-hal yang berjalan baik dan ada yang tidak. Jangan perlakukan kami seolah kami bodoh, yang diminta hanyalah keterusterangan."

Ia menambahkan: "Apakah Anda pikir seorang pemain seperti Ousmane Dembele perlu mendengar bahwa pelatihnya di timnas senang dengannya, dan bahwa Luis Enrique menilainya mengesankan? Sejak pemanasan, seorang pemain merasakan apakah ia hadir secara mental dan terlibat dalam pertandingan, serta apakah ia mampu memberikan penampilan yang bagus."

Rothen melanjutkan: "Yang pasti, Dembele saat ini mengalami banyak hal. Harus diakui bahwa awal musimnya bersama Paris Saint-Germain tidak bagus, dan tidak sepadan dengan bakatnya. Dan empat pertandingan yang ia jalani bersama timnas Prancis sama sekali tidak berada di level yang mampu ia tampilkan. Dialah peraih Ballon d'Or, pada akhirnya."

Mantan pemain itu menegaskan bahwa ia tidak mengeluarkan penilaian final terhadap Dembele, seraya menegaskan keyakinannya pada kemampuan sang pemain meski tengah melewati periode sulit.

Ia berkata: "Saya tidak mengeluarkan penilaian final karena saya percaya padanya, tetapi periode saat ini sulit baginya. Katakanlah kebenaran kepada kami. Jika Luis Enrique atau Zinedine Zidane mengatakan bahwa sang pemain menampilkan beberapa hal positif, dan bahwa ada hal-hal lain yang tidak berjalan sebagaimana mestinya, tetapi kami akan berupaya memperbaikinya pada pemusatan berikutnya, apakah itu akan menjadi hal yang buruk? Berhentilah mengirim pesan-pesan yang bertujuan melindungi para pemain. Apa yang coba Anda lindungi?"

Emmanuel Petit membela sikap Enrique

Di sisi lain, Emmanuel Petit, mantan pemain timnas Prancis, memahami sikap Luis Enrique, dengan menilai bahwa dukungan pelatih kepada pemainnya secara terbuka adalah bagian dari tanggung jawabnya, dan bahwa mengkritik sang pemain di hadapan media bisa menambah tekanan padanya.

Petit berkata: "Saya sepenuhnya memahami cara Luis Enrique berkomunikasi. Ini adalah salah satu tanggung jawab para pelatih di level tertinggi. Pelatih sama sekali tidak sepantasnya menyerang pemainnya secara terbuka, karena hal itu akan memberi pers lebih banyak amunisi, kecuali jika sang pemain berulang kali menampilkan performa yang lemah dan bertingkah buruk di dalam ruang ganti."

Di sisinya, mantan kiper Prancis Benoit Costil menilai bahwa Luis Enrique tidak bisa melontarkan kritik keras kepada Dembele karena penampilannya bersama timnas, seraya menjelaskan bahwa sang pelatih menyadari sifat dari fase saat ini, di tengah polemik terkait Ballon d'Or, dan bahwa menangani kepribadian sang pemain serta kondisi psikologisnya adalah bagian dari tugasnya.