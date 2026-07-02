Jangan perhatikan Prancis... Yamal berperan sebagai pemimpin dengan menyampaikan pesan penyemangat di dalam kamp tim Spanyol

Lamine Yamal, bintang Barcelona, menyebarkan energi positif di dalam kamp tim nasional Spanyol, menjelang dimulainya perjalanan "La Roja" di babak gugur Piala Dunia 2026.

Timnas Spanyol akan bertanding melawan Austria, Kamis malam ini, di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat, dalam babak 32 besar Piala Dunia.

Surat kabar "Mundo Deportivo" melaporkan bahwa Spanyol terpesona oleh energi positif yang disebarkan Yamal baik di dalam maupun di luar lapangan, sambil mencatat bahwa ia memainkan peran kepemimpinan berkat kemampuannya menyampaikan pesan yang dibutuhkan tim nasional untuk mengalahkan Austria.

Surat kabar Catalan tersebut menambahkan: "Di usianya yang baru 18 tahun, Yamal telah menyampaikan pesan kepada timnas Spanyol bahwa Piala Dunia telah dimulai sekarang, dan mereka tidak boleh memandang tim lain, bahkan tim Prancis yang penuh semangat yang pernah mereka kalahkan di Kejuaraan Eropa, melainkan harus bermain dengan gaya yang menjadikan Spanyol sebagai favorit utama, gaya yang memukau dunia."

Saat ini, Yamal berada dalam kondisi fisik yang prima setelah pulih dari cederanya, dan dalam beberapa hari terakhir ia telah kembali aktif dan bersemangat, sehingga ia dapat menikmati sesi latihan serta bersantai di waktu luangnya.

Bintang Barcelona ini sempat mengalami cedera parah bersama timnya menjelang akhir musim lalu, namun ia kembali tampil di Piala Dunia dan masuk sebagai pemain pengganti pada pertandingan pertama melawan Cape Verde, sebelum akhirnya mendapatkan tempat di starting line-up mulai dari pertandingan melawan Arab Saudi, di mana ia mencetak satu gol dalam kemenangan 4-0 tersebut.

Perlu dicatat bahwa Spanyol lolos sebagai juara grup dengan raihan 7 poin, setelah mengalahkan Arab Saudi dan Uruguay, serta bermain imbang melawan Cape Verde.