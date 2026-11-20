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Paul Parker menjelaskan kepada GOAL mengapa Manchester United harus menganggap serius ancaman degradasi. Kejutan ketika mereka terlempar dari kasta tertinggi pada 1974 membuktikan bahwa apa pun bisa terjadi. Manchester United tanpa sadar telah terperosok ke tiga terbawah musim ini, hingga kendali tim diserahkan kepada Mauricio Pochettino. Mulai sekarang, “setiap pertandingan” menjadi “final”.

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Carrick membawa tim finis di posisi ketiga

Harapan membubung sebelum musim 2026-27 dimulai, setelah Michael Carrick membawa tim finis di posisi ketiga dan lolos ke Liga Champions musim lalu. Fondasi yang menjanjikan dinilai sudah terbentuk.

Pada satu titik, bahkan muncul pembicaraan tentang peluang bersaing memperebutkan gelar yang belum diraih Manchester United sejak Sir Alex Ferguson pensiun pada 2013. Sejak itu, ekspektasi telah turun drastis.

Kendali tim diserahkan kepada Pochettino

Baru delapan poin diraih dari 10 pertandingan sejauh ini, sehingga kontrak dua tahun Carrick diakhiri . Mantan pelatih Tottenham dan Chelsea, Pochettino, datang ke Manchester setelah menuntaskan tugasnya bersama timnas Amerika Serikat di CONCACAF Nations League.

Pelatih asal Argentina itu memahami betul tuntutan sepakbola Liga Primer, tetapi ia sadar ruang untuk melakukan kesalahan sangat kecil dan harus segera membawa perubahan di tempat yang dijuluki ‘Theatre of Dreams’.

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Manchester United pernah terdegradasi pada pertengahan 1970-an

Laga pembuka yang berat menanti United, yang dijadwalkan bertandang ke Anfield pada Minggu untuk menghadapi rival lamanya, Liverpool. Hasil buruk lainnya di sana akan membuat Manchester United semakin mencemaskan posisi mereka.

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Anggapan umum menyebut mereka punya kemampuan lebih dari cukup untuk menjauh dari bahaya, tetapi tidak ada yang bisa dianggap pasti. Sekitar 50 tahun lalu, hanya sedikit yang memperkirakan mereka akan terdegradasi dari kasta tertinggi , ketika legenda klub Denis Law secara terkenal memastikan kejatuhan mereka.

Man Utd harus menganggap serius ancaman degradasi

Ketika ditanya kapan degradasi akan menjadi kekhawatiran serius, mantan bek United peraih gelar, Parker, yang berbicara dalam kerja sama dengan Covers.com, tempat ulasan mendalam tentang kode promo Stake dapat ditemukan, mengatakan kepada GOAL: “Kekhawatiran itu seharusnya muncul sekarang karena orang-orang sudah membicarakannya.

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“Melihat apa yang terjadi selama bertahun-tahun, orang membicarakan United ketika mereka terdegradasi pada pertengahan 1970-an. Lalu kita melihat tim-tim lain, West Ham misalnya, dan orang-orang berkata, ‘Tidak, itu tidak akan terjadi’.

“Jika Anda terus meyakinkan diri sendiri seperti itu, hal itu justru akan terjadi. Anda akan berada dekat dengan zona itu, dan ketika tiba waktunya berusaha lebih keras untuk keluar, tiba-tiba tantangannya semakin besar. Anda tidak bisa keluar, siapa pun lawan yang dihadapi. ‘Oh, di sini kami seharusnya mendapat tiga poin,’ tetapi itu tak lagi terjadi. Karena mereka Manchester United, lawan bermain lebih keras.

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“Jika melihat 11, 12, atau 13 pemain yang terdegradasi kala itu, saya akan memilih setiap orang dari mereka ketimbang pemain-pemain saat ini karena mereka punya semangat juang. Bedanya, saat itu liga benar-benar kompetitif dari posisi teratas sampai terbawah. Mereka melihat posisi Manchester United dan setiap pertandingan menjadi seperti final: ‘Bisakah kami melakukan hal yang mustahil?’

“Ancaman itu jelas ada. Semakin lama Anda berada di sekitar zona tersebut, situasinya seperti memulai maraton dari belakang. Berapa banyak orang yang bisa beranjak dari belakang lalu memenanginya? Itu nyaris tidak terjadi karena terlalu sulit dan jaraknya makin lebar. Secara mental, Anda akan kesulitan karena tidak berhasil memperkecil jarak dan mendekati yang lain. Jangan mulai dari belakang, mulailah dari depan. United selalu bisa dipastikan melakukan itu sampai Sir Alex Ferguson pensiun.”

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Jadwal Man Utd: Liverpool menanti

United masih memiliki 28 pertandingan untuk memperbaiki keadaan , dengan 84 poin yang bisa diraih. Jika mereka menemukan kembali performa terbaik dan membangun momentum positif, peluang mengejar tiket ke kompetisi Eropa belum tertutup.

Namun, saat ini mereka menghadapi bahaya serius terseret ke persaingan di papan bawah, sementara Pochettino berada di bawah tekanan untuk membalikkan keadaan , dimulai dengan lawatan ke Merseyside dalam pertandingan pertamanya sebagai pelatih.