"Jangan mencari-cari konspirasi".. Pesan kontroversial dari Inggris menjelang pertandingan Inggris melawan Argentina

Kedutaan Besar Inggris di Argentina berusaha meredakan ketegangan menjelang pertandingan antara Inggris dan Argentina di semifinal Piala Dunia 2026, melalui sebuah postingan satir di media sosial, mengingat sensitivitas historis yang menyelimuti pertandingan tersebut dan melampaui batas-batas sepak bola.

Kedutaan Besar Inggris tersebut memposting melalui akun resmi Instagram-nya apa yang mereka sebut sebagai “memo internal” yang ditujukan kepada pengelola akun media sosialnya, yang berisi instruksi satir mengenai cara menanggapi hasil pertandingan yang dijadwalkan pada Rabu malam ini di Atlanta.

Dalam memo tersebut disebutkan bahwa jika Inggris menang, yang diminta adalah: “Merayakannya dengan elegan, tidak lebih dari itu,” sedangkan jika Argentina menang, instruksinya adalah “mengucapkan selamat kepada pemenang, mendoakan kesuksesannya di final, dan tidak menyebarkan teori konspirasi yang tidak berdasar.”

Memo tersebut juga menambahkan bahwa penggunaan gambar-gambar satir (meme) diperbolehkan “tetapi dengan batas kesopanan”.

Surat tersebut diakhiri dengan tanda tangan satir yang bertuliskan “Kantor Darurat Khusus Yang Mulia Raja untuk Pertandingan Inggris dan Argentina di Piala Dunia”, serta menyertakan kalimat lucu yang berbunyi: “Seperti yang sering dikatakan di koridor-koridor Oxford: ovennya belum siap untuk kue.”

Pengelola akun kedutaan tersebut melampirkan postingan tersebut dengan pesan yang berbunyi: “Saya tahu semua orang menantikan kami memposting sesuatu tentang pertandingan yang menjadi perbincangan semua orang ini, tetapi mereka tidak membuat hal ini mudah bagi saya. Inilah memo yang saya terima... silakan Anda yang menilai.”

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Postingan ini muncul sebagai upaya untuk mengakui sensitivitas pertandingan tersebut dan meredakan ketegangan di sekitarnya, karena bagi banyak warga Argentina, pertandingan ini terkait dengan isu kedaulatan atas Kepulauan Malvinas—yang di Inggris dikenal sebagai Kepulauan Falkland—serta sejarah panjang persaingan olahraga antara kedua negara.

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Hanya Sebuah Permainan

Sebelum pernyataan Kedutaan Besar tersebut, Federasi Veteran Perang "2 April" (Konflik Falkland) Argentina telah mengeluarkan pernyataan yang menyerukan pemisahan antara sepak bola dan isu kedaulatan atas Kepulauan Malvinas.

Dalam pernyataan yang berjudul “Masalah Malvinas Tidak Dapat Dinegosiasikan… dan Kenangan Dijaga di Semua Arena” tersebut disebutkan bahwa “olahraga bukanlah perang, dan bukan sarana balas dendam; ini hanyalah sebuah permainan.”

Sementara itu, pelatih tim nasional Argentina, Lionel Scaloni, dalam konferensi persnya pada hari Selasa, menekankan pentingnya tidak mencampuradukkan sepak bola dengan isu-isu politik atau sejarah.

Scaloni mengatakan: “Ini adalah pertandingan sepak bola, dan saya tidak bisa mencampuradukkan kedua hal tersebut, terutama sebagai bentuk penghormatan terhadap apa yang terjadi bertahun-tahun yang lalu. Mengaitkan kedua hal itu akan menjadi kegilaan, di saat dunia sedang dilanda perang yang sesungguhnya.”

Ia menambahkan: “Sebagai warga Argentina, kita harus mengingat mereka yang terlibat dalam peristiwa tersebut beserta keluarga mereka, tetapi apa kesalahan para pemain saat ini atau orang-orang di masa kini? Akan menjadi kesalahan jika kita mencampuradukkan kedua hal tersebut.”

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