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Paul Parker menjelaskan kepada GOAL mengapa Manchester United harus menganggap serius ancaman degradasi. Kejatuhan mengejutkan mereka dari kasta tertinggi pada 1974 membuktikan bahwa apa pun bisa terjadi. Tanpa disadari, Manchester United kini terjerumus ke tiga besar terbawah musim ini, sehingga kendali tim diserahkan kepada Mauricio Pochettino. Mulai sekarang, “setiap pertandingan” menjadi “final”.

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Carrick membawa United finis di posisi ketiga

Harapan membumbung tinggi sebelum musim 2026-27 dimulai. Michael Carrick membawa United finis di posisi ketiga dan lolos ke Liga Champions musim lalu. Fondasi yang menjanjikan pun dinilai telah terbentuk.

Pada satu titik, bahkan muncul pembicaraan tentang peluang mereka bersaing memperebutkan gelar , trofi yang belum pernah diraih Manchester United sejak Sir Alex Ferguson pensiun pada 2013. Sejak itu, ekspektasi telah jauh menurun.

Kenangan pahit akan perjuangan Manchester United menghindari degradasi pada 1974 menunjukkan betapa mengkhawatirkannya keterpurukan berkepanjangan di Liga Primer. Baik Anda menjagokan kebangkitan dramatis maupun memilih taruhan konservatif pada total gol di bawah batas, pemilik akun baru di Inggris dapat memanfaatkan penawaran pendaftaran boylesports hari ini.

Kendali tim diserahkan kepada Pochettino

United baru meraih delapan poin dari sepuluh pertandingan sejauh ini, sehingga kontrak dua tahun Carrick diputus . Mantan pelatih Tottenham dan Chelsea, Pochettino, datang ke Manchester setelah menuntaskan tugasnya bersama USMNT di CONCACAF Nations League.

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Pelatih asal Argentina itu memahami betul tuntutan sepakbola Liga Primer, tetapi ia sadar ruangnya untuk melakukan kesalahan sangat kecil dan harus segera memberikan dampak di tempat yang dijuluki ‘Theatre of Dreams’.

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Manchester United terdegradasi pada pertengahan 1970-an

Laga pembuka yang berat menanti. United dijadwalkan bertandang ke Anfield pada Minggu untuk menghadapi rival lama mereka, Liverpool. Hasil buruk lainnya di sana akan membuat Manchester United semakin cemas melihat posisi tim-tim di bawah mereka.

Anggapan umum menyebut mereka punya lebih dari cukup kemampuan untuk menjauhi masalah, tetapi tidak ada yang bisa dianggap pasti. Sekitar 50 tahun lalu, hanya sedikit yang memprediksi mereka akan terdegradasi dari kasta tertinggi , ketika legenda klub Denis Law membuat mereka harus turun kasta.

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Man Utd harus menganggap serius ancaman degradasi

Ketika ditanya kapan degradasi akan menjadi kekhawatiran yang serius, mantan bek United peraih gelar juara Parker, yang berbicara dalam kerja sama dengan Covers.com, tempat Anda dapat menemukan ulasan mendalam tentang kode promo Stake, mengatakan kepada GOAL: “Kekhawatiran itu harus muncul sekarang karena orang-orang sudah membicarakannya.

“Melihat apa yang terjadi selama bertahun-tahun, Anda bisa membicarakan United saat mereka terdegradasi pada pertengahan 1970-an, lalu melihat tim-tim lain seperti West Ham, ketika orang-orang berkata, ‘Tidak, itu tidak akan terjadi’.

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“Jika Anda terus meyakinkan diri sendiri seperti itu, degradasi akan terjadi. Anda akan berada di dekat zona itu dan ketika tiba saatnya untuk berjuang lebih keras agar bisa keluar, tiba-tiba Anda mendapati ombak semakin besar dan tidak bisa keluar, siapa pun lawan Anda. ‘Oh, di sini kita seharusnya mendapat tiga poin’, tetapi itu tidak lagi terjadi. Karena mereka Manchester United, lawan bermain lebih keras.

“Jika Anda melihat 11, 12, 13 pemain yang terdegradasi pada masa lalu, Anda akan memilih setiap orang dari mereka ketimbang para pemain sekarang karena mereka punya semangat juang. Perbedaannya, saat itu liganya benar-benar kompetitif dari atas sampai bawah. Lawan melihat posisi Manchester United dan setiap pertandingan menjadi final, ‘bisakah kami melakukan hal yang mustahil?’

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“Ancaman itu jelas ada dan semakin lama Anda berada di sekitar zona itu, situasinya seperti memulai maraton dari belakang. Berapa banyak yang bisa datang dari belakang lalu memenanginya? Itu tidak terjadi, terlalu sulit, jaraknya semakin lebar. Secara mental, Anda akan merasa kesulitan karena Anda tidak berhasil memperkecil jarak dan mendekati mereka. Anda tidak memulai dari belakang, tetapi dari depan. United selalu berada di depan sampai Sir Alex Ferguson pensiun.”

Jadwal Man Utd: Liverpool menjadi lawan berikutnya

United masih memiliki 28 pertandingan untuk memperbaiki keadaan , dengan 84 poin yang masih bisa diraih. Jika mereka mampu menemukan performa terbaik dan membangun momentum positif, peluang untuk mengejar tiket kompetisi Eropa belum bisa dikesampingkan.

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Namun, saat ini mereka benar-benar terancam terseret ke pertarungan menghindari degradasi, sementara Pochettino berada di bawah tekanan untuk membalikkan keadaan , dimulai dengan lawatan ke Merseyside dalam pertandingan pertamanya sebagai pelatih.