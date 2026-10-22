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Real Madrid v Sevilla FC - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images
Muhammad Zaki
Diterjemahkan oleh

“Jangan membohongi diri sendiri!” Bernardo Silva beri peringatan jelang El Clasico saat seorang gelandang mencetak gol pertamanya untuk Real Madrid dalam kemenangan telak di Liga Champions

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Bernardo Silva mencetak gol pertamanya untuk Real Madrid dalam kemenangan meyakinkan 4-1 atas RB Leipzig di Liga Champions. Namun, gelandang asal Portugal itu sudah mengalihkan fokus ke duel krusial El Clasico melawan Barcelona. Silva menegaskan bahwa tim asuhan Jose Mourinho harus memperbaiki keseimbangan taktik menjelang pertandingan yang bisa menentukan persaingan gelar La Liga.

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Silva cetak gol perdana dalam kemenangan meyakinkan atas Leipzig

Real Madrid meraih kemenangan 4-1 atas RB Leipzig di Liga Champions pada pertandingan ketiga, tetapi skor akhir membuat kemenangan tuan rumah tampak lebih mudah daripada kenyataannya setelah mereka mengawali laga dengan goyah. Tim Bundesliga itu berulang kali mengancam sepanjang 45 menit pertama, memaksa Thibaut Courtois melakukan sejumlah penyelamatan penting agar kedudukan tetap imbang.

Setelah jeda, Real Madrid akhirnya menemukan ritme permainan. Silva mencetak gol tepat sebelum jeda untuk membukukan gol pertamanya bagi klub raksasa Spanyol itu sejak pindah dari Manchester City pada musim panas, sekaligus membantu memastikan kemenangan telak di kompetisi Eropa. Meski meraih hasil meyakinkan, sang pengatur serangan mengakui skuadnya masih mencari keselarasan taktik sembari memadukan deretan pemain berbakat di lini serang.

Mencari keseimbangan taktik yang tepat

Berbicara kepada Movistar Plus+ seusai pertandingan, Bernardo menyoroti sulitnya mengelola skuad yang dipenuhi pemain dengan kemampuan individu menonjol. “Sulit menemukan keseimbangan antara mengendalikan permainan dan tidak menjadi tim yang membosankan,” jelasnya. “Kami punya pemain-pemain yang sangat agresif secara individu dalam situasi satu lawan satu, yang suka menggiring bola dan mencari ruang. Kami perlu menemukan keseimbangan antara mempertahankan penguasaan bola dan bergerak maju dengan permainan langsung.

“Keseimbangan antara mengendalikan permainan dan tidak menjadi tim yang membosankan, sembari tetap bermain intens dan agresif, sulit dicapai dan kami harus mempersiapkan diri dengan sangat baik.”

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Mengenang gol perdananya dan awal pertandingan yang lamban bagi timnya, mantan gelandang Manchester City itu memuji penjaga gawangnya. “Saya sangat senang bisa memenangi pertandingan ini dan mencetak gol pertama saya dengan seragam ini. Ini pertandingan yang sulit; kami jauh lebih baik di babak kedua daripada di babak pertama,” kata Bernardo. “Di babak pertama, kami membiarkan mereka masuk ke kotak penalti kami cukup sering dan Thibaut berperan krusial.”

FBL-EUR-C1-REAL MADRID-LEIPZIGGetty Images

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Trofi menuntut skuad yang bersatu

Dengan Real Madrid bertekad bersaing di semua kompetisi, Bernardo menekankan pentingnya membangun keyakinan bersama. “Bagus melihat tim tetap percaya diri dan terus berkembang. Menurut saya, perkembangan kami cukup pesat; musim ini baru dimulai,” ujarnya. “Kami harus terus meraih kemenangan dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya agar dalam tiga atau empat bulan terakhir, kami bisa bersaing memperebutkan trofi. Itulah yang dituntut klub ini dari kami.”

Pengatur serangan berusia 32 tahun itu juga menegaskan bahwa ia siap menerima peran apa pun yang dibutuhkan. “Saya masih bekerja keras. Saya siap membantu klub ini selama satu, lima, sepuluh, atau 90 menit. Kapan pun pelatih merasa membutuhkan saya, saya akan siap,” tegasnya. “Agar sebuah tim berfungsi, dibutuhkan lebih dari sekadar dua atau tiga pemain; dibutuhkan pemain-pemain yang merasa mampu membuat perbedaan. Kami memiliki itu, baik dari mereka yang lebih sering bermain maupun yang lebih jarang; semangat tim bagus dan kami terus bekerja keras. Kami berada di jalur yang tepat.”

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Duel El Clasico yang bisa menentukan musim

FBL-EUR-C1-REAL MADRID-LEIPZIGGetty Images

Perhatian kini beralih ke laga besar El Clasico melawan rival sengit Barcelona. Di tengah ketatnya persaingan di puncak klasemen La Liga, Bernardo sangat menyadari pentingnya pertandingan ini meski musim masih berada di tahap awal, serta potensi perubahan selisih poin di klasemen.

“Ini pertandingan penting; jangan membohongi diri sendiri. Kami bisa saja tertinggal tiga poin, sembilan poin, atau bahkan enam poin,” ia mengingatkan. “Kami harus menjalaninya dengan tekad besar untuk tampil baik karena musim memang masih di tahap awal, tetapi poin-poin ini penting bagi kami.”

Meliput sepakbola sejak pertengahan 2021, Zaki memulai kariernya di GOAL Indonesia dengan fokus pada liputan kompetisi Eropa. Dari sana, perjalanannya mengalir ke berbagai lapis ruang redaksi: dari menulis berita harian dengan ritme cepat, menyusun analisis taktik yang rinci, hingga merangkai feature panjang tentang kisah-kisah para legenda, mereka yang mulai dilupakan sepakbola, hingga permata-permata tersembunyi yang sudah menanti untuk ditemukan dunia. Empat tahun lebih berkecimpung membuatnya terbiasa membaca detail kecil di balik sebuah pertandingan, lalu mengubahnya menjadi cerita yang bisa dinikmati pembaca.

Kecintaannya pada sepakbola berakar dari Chelsea, tepatnya ketika ia terpesona oleh sosok Gianfranco Zola—bukan hanya karena magis di kakinya, tapi juga karena nama sang legenda yang menurutnya begitu renyah di telinga. Beberapa tahun kemudian, Piala Dunia 2002 memperkenalkannya pada Oliver Kahn, penjaga gawang yang menjadi jatuh cinta kedua Zaki pada sepakbola, sekalipun Jerman pulang dengan tangan kosong kala itu.

Momen paling membekas bagi Zaki terjadi jauh lebih dekat di mata: berdiri di tribun selatan Maguwoharjo, menjadi saksi ketika PSS Sleman mengangkat trofi Divisi Utama 2013. Euforia kemenangan itu berubah getir karena dualisme membuat Si Elang Jawa gagal promosi.

Bidang keahlian Zaki di GOAL Indonesia di antaranya:

  • Analisis taktik sepakbola Eropa, termasuk Premier League dan Liga Champions
  • Pandit GOAL Indonesia untuk Chelsea FC
  • Liputan berita transfer pemain & dinamika regulasi keuangan klub
  • Editorial sepakbola internasional: biografi pemain, kisah legenda, hingga talenta muda tersembunyi
  • Penilaian rating & performa pemain dengan pendekatan analitik sekaligus naratif

XI Sepanjang Masa Zaki (4-2-3-1)

Oliver Kahn; Cafu, John Terry, Franz Beckenbauer, Paolo Maldini; Xavi Hernandez, Claude Makelele; Lionel Messi, Eric Cantona, Eden Hazard; Marco van Basten.