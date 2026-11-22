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Laporan wasit Alejandro Jose Hernandez Hernandez mengungkap detail insiden kartu merah Fermin Lopez, pemain Barcelona, saat menghadapi Villarreal. Sang pemain memprotes salah satu keputusan wasit dengan marah di babak kedua, lalu meninggalkan lapangan sebelum wasit sempat mengacungkan kartu merah kepadanya.

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Menurut laporan surat kabar Spanyol "Sport", Hernandez Hernandez menjelaskan dalam laporannya bahwa ia mengeluarkan kartu merah untuk Fermin pada menit ke-74 karena protesnya terhadap ofisial keempat. Fermin bangkit dari bangku cadangan, menghampiri sang ofisial, lalu berteriak dengan suara keras: "Jangan main-main denganku!"

Wasit juga menambahkan dalam laporannya: "Saya juga melihat pemain tersebut meninggalkan lapangan menuju ruang ganti sebelum saya sempat mengacungkan kartu merah kepadanya." Hal inilah yang menjelaskan mengapa kartu merah tidak terlihat diacungkan di hadapan sang pemain saat insiden terjadi.

Pemain muda itu terancam larangan bermain satu atau dua laga, tergantung penilaian Komite Disiplin atas sifat insiden tersebut. Sanksi itu bisa membuatnya absen saat menghadapi Deportivo, sekaligus dalam laga tunda melawan Atletico Madrid di kandang Barcelona.

Di sisi lain, klub Catalan itu berencana mengajukan banding atas kartu merah tersebut karena menilainya sebagai hukuman yang tidak pantas. Menurut klub, protes Fermin tidak melampaui apa yang biasa terjadi dalam pertandingan, mengingat ketegangan dan emosi yang selalu menyertai persaingan.

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Flick angkat bicara soal insiden itu seusai laga. Ia menegaskan tidak tahu persis apa yang terjadi antara Fermin dan ofisial keempat karena tidak mendengar ucapan sang gelandang. Ia menyebut wasit saat itu sedang memusatkan perhatian ke bangku cadangan Barcelona, dan ketika ia mendekat untuk meminta penjelasan soal kartu merah tersebut, ia justru terkejut karena turut diganjar kartu kuning. Situasi itu kian menambah kemarahannya terhadap keputusan-keputusan wasit sepanjang pertandingan.

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Pelatih asal Jerman itu tak menyembunyikan kekesalannya terhadap wasit Hernandez Hernandez. Ia mengisyaratkan bahwa kejadian ini bukan yang pertama kali dalam pengalamannya berhadapan dengan sang pengadil. "Hal yang sama selalu terjadi dengan wasit ini," ujarnya, merujuk pada keberatannya yang terus menumpuk atas keputusan-keputusan sang wasit.

Kritiknya juga merembet ke sejumlah situasi lain dalam laga tersebut. Ia menilai Lamine Yamal mengalami sejumlah pelanggaran jelas yang tidak diberikan wasit, tetapi di saat yang sama ia meminta para pemainnya untuk menerima keputusan dan fokus menampilkan performa yang lebih baik di lapangan.

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Terlepas dari kontroversi kartu merah Fermin, Flick tetap memuji reaksi para pemainnya dan kemampuan mereka mengatasi awal yang sulit. Barcelona sempat tertinggal dua gol dalam tujuh menit pertama sebelum kembali menemukan keseimbangan dan membalikkan keadaan. Ia menilai timnya tampil jauh lebih baik di babak kedua, dengan organisasi dan pergerakan menyerang yang membaik. Hal itu membantu tim kembali ke dalam permainan dan meraih kemenangan, meski berada di bawah tekanan akibat jalannya pertandingan.