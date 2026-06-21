"Jangan libatkan kami dan Nabi".. Pesan tak terduga dari Medhat Shalabi untuk Essam El-Shawali menjelang pertandingan Mesir melawan Selandia Baru

Jurnalis Mesir, Medhat Shalabi, mengejutkan komentator sepak bola Tunisia, Essam Al-Shawali, dengan sebuah pesan yang memicu kontroversi besar dalam beberapa jam terakhir.

Dalam sebuah video yang diunggahnya melalui fitur "Story" di akun resmi Instagram-nya, Medhat Shalabi mengatakan: "Saya sangat menyadari bahwa komentator sepak bola tidak memiliki andil dalam susunan pemain, pergantian pemain, strategi permainan, atau analisis jalannya pertandingan."

Ia melanjutkan: “Peran komentator hanyalah mendeskripsikan jalannya pertandingan, dan komentator senior Essam Al-Shawali bertugas mengomentari dua pertandingan timnas Tunisia melawan Swedia dan Jepang di Piala Dunia 2026, di mana Tunisia kalah dengan selisih lima gol dari Swedia serta menelan kekalahan 4-0 dari Jepang.”

Shalabi melanjutkan: “Al-Shawali juga menjadi komentator saat Irak melawan Norwegia, dan ‘Singa Mesopotamia’ kalah dengan skor 4-0; serta saat Arab Saudi melawan Spanyol, dan ‘Tim Hijau’ kalah dengan skor 4-0.”

Shalabi menutupnya sambil bercanda: “Aku bersumpah demi Allah, aku sama sekali tidak bermaksud apa-apa, tapi ini hanya sekadar ganti suasana, tidak lebih dan tidak kurang... Jangan begini, Kapten Essam, semoga Allah melindungimu, sayangku.”

Timnas Mesir sedang bersiap untuk menghadapi Selandia Baru, beberapa jam lagi, pada putaran kedua babak penyisihan grup Piala Dunia 2026.