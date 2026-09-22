Pemain Prancis Kylian Mbappe telah menjadi sorotan tajam sejak beberapa hari terakhir. Ketika ia melakukan sejumlah wawancara untuk menjelaskan alasan kelayakannya memenangkan Ballon d'Or tahun ini, bintang Real Madrid itu justru menarik lebih banyak kritik dari mereka yang yakin bahwa ia tidak layak meraih penghargaan individu tersebut.

Mbappe berada dalam daftar tiga puluh kandidat peraih Ballon d'Or, dalam acara yang dijadwalkan berlangsung di ibu kota Inggris, London, pada 26 Oktober mendatang.

Salah satu dari mereka yang menolak adalah penyanyi rap asal Prancis, Booba, yang mengkritik kesombongan penyerang Real Madrid tersebut, seraya menegaskan bahwa ia masih bisa memenangkan Ballon d'Or karena alasan yang aneh.

Booba mengatakan dalam sebuah video melalui akunnya di "Instagram": "Di sisi lain, teman-teman, jangan heran jika Kiki memenangkan Ballon d'Or. Mengingat kesombongan dan kepercayaan dirinya, mengingat adanya korupsi, dan mengingat kondisi FIFA serta dunia".

Ia menambahkan, seperti dikutip situs "Foot Mercato" Prancis: "Ada kemungkinan penghargaan itu dicurangi. Bisa jadi ini penipuan total, kawan, hanya demi menjual jersey. Karena di dunia ini, dialah yang berkuasa. Jadi saya bilang, hati-hatilah. Tak ada yang tahu!".

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