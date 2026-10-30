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Asisten pelatih Bayern Munich Aaron Danks memaparkan fokusnya menjelang laga Der Klassiker melawan Borussia Dortmund pada Sabtu, sementara pelatih kepala Vincent Kompany masih menjalani pemulihan. Danks mengonfirmasi bahwa staf teknis mendapat instruksi tegas untuk tidak membahas sepak bola dengan Kompany.

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Danks pimpin Bayern dalam Der Klassiker antara dua tim teratas

Bayern Munich menjamu Borussia Dortmund di Allianz Arena pada Sabtu dengan asisten pelatih Aaron Danks memimpin tim. Danks mengambil alih setelah pelatih kepala Vincent Kompany kolaps di tempat latihan pada Jumat, sehingga pelatih pendamping itu akan memegang kendali sementara selama beberapa pekan.

Bayern memuncaki klasemen Bundesliga dengan 17 poin, sama dengan Dortmund yang berada di posisi kedua.

Danks membawa Bayern menang 3-1 di kandang Freiburg dalam pertandingan pertamanya sebagai pelatih.

Staf dilarang membahas sepak bola dengan Kompany yang sedang dalam pemulihan

Dalam konferensi pers menjelang pertandingan, Danks mengungkapkan bahwa staf pelatih sengaja tidak melibatkan Kompany dalam persiapan taktik demi membantu pemulihannya. "Kami tidak membahas sepak bola dengannya. Kami telah diberi instruksi yang jelas soal itu," jelas Danks.

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"Dia perlu memulihkan diri dan menghabiskan waktu bersama keluarganya. Kami tidak melibatkannya agar dia bisa kembali sepenuhnya saat sudah pulih."

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"Dengan ritme belakangan ini, Anda tidak benar-benar punya waktu untuk memikirkannya... Kami merindukan Vinnie dan berharap dia kembali. Namun, untuk saat ini, kami mengambil alih tanggung jawabnya," tambahnya.

Eberl dan Danks jelaskan dinamika tim pelatih dan identitas taktik

Anggota dewan yang membidangi olahraga, Max Eberl, menyampaikan rasa terima kasih atas kekompakan staf selama masa sulit. "Kami memiliki tim pelatih yang bekerja sama dengan luar biasa. Kami sangat bersyukur memiliki Aaron dan tim ini," ujar Eberl.

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Danks menekankan bahwa meski ada perbedaan dalam gaya masing-masing, visi utama tim tetap sama: "Vincent selalu mengatakan bahwa dia tidak ingin kami menjadi Vinnie versi mini. Kami semua berbeda dan punya kelebihan masing-masing."

"Tidak banyak yang berubah dalam cara kami berlatih dan kami masih menikmati waktu di lapangan," kata Danks.

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Bayern bangun momentum jelang duel melawan Dortmund

Meski tanpa Manuel Neuer, Luis Diaz, Jamal Musiala, dan Aleksandar Pavlovic, Bayern menghadapi pertandingan ini dengan target menciptakan keunggulan yang jelas di puncak klasemen.

Joshua Kimmich akan menjalani tes kebugaran menjelang pertandingan setelah kembali berlatih bersama tim.

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Danks memastikan tidak akan ada perubahan taktik secara drastis saat Bayern berupaya memperpanjang catatan tak terkalahkan mereka di kandang.